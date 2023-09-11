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الوفد الإعلامي المُرافق لولي العهد يزور واحة الإعلام في الهند

9/11/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) قام الوفد الإعلامي السعودي المرافق لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بزيارة "واحة الإعلام"، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالتزامن مع أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي بدأت أعمالها أمس في العاصمة الهندية نيودلهي.
واطلع الوفد الإعلامي خلال زيارته للواحة الإعلامية، على 12 جناحًا تستعرض أكثر من 20 مشروعاً من إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الإعلامية.
الجدير بالذكر أن واحة الإعلام تعد إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة؛ وتأتي هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة تزامناً مع مشاركة المملكة في قمة قادة العشرين وزيارة ولي العهد.

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