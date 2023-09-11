Monday, 11 September 2023 11:05 GMT

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك

9/11/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعمل على آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

MENAFN11092023000089011017ID1107047610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث