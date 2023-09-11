مبادرات تطوعية للتشجير بالطائف

مبادرات تطوعية للتشجير بالطائف
التاريخ
9/11/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مبادرات تطوعية في متنزه سيسد لتقليم وتنظيف الأشجار وتستمر لمدة أربع أيام.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالإنابة، عطية الثقفي، أن الفرص تأتي ضمن حملة ((لنجعلها خضراء)) التي سَبَق أن أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ وتهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أشار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس، وليد آل دغيس، إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي للإسهام في أعمال التشجير، وذلك بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي؛ الذي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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