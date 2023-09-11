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مبادرات تطوعية للتشجير بالطائف

9/11/2023 2:34:50 PM
(MENAFN- Al Watan) نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، مبادرات تطوعية في متنزه سيسد لتقليم وتنظيف الأشجار وتستمر لمدة أربع أيام.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالإنابة، عطية الثقفي، أن الفرص تأتي ضمن حملة ((لنجعلها خضراء)) التي سَبَق أن أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ وتهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أشار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس، وليد آل دغيس، إلى أن الحملة تسعى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي للإسهام في أعمال التشجير، وذلك بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي؛ الذي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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