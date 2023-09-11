Monday, 11 September 2023 11:05 GMT

تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية حول الصين

9/11/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين وتقييم الأسواق لقرارات تمديد السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات حتى نهاية 2023.
وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.59% إلى 86.99 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.23% إلى 90.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ونهاية الأسبوع الماضي، أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 87.51 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.75% عن سعر الإغلاق، فيما أنهت عقود "برنت" عند 90.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.8% عن سعر التسوية.





MENAFN11092023000072011014ID1107047591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث