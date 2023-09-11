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صندوق الإئتمان العسكري يتوسع في شبكة الصرافات الآلية

9/11/2023 2:33:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صندوق الإئتمان العسكري يعزز من استراتيجية الوصول إلى المتعاملين في كافة مواقعهم، وذلك عن طريق نشر الصرافات الآلية بمناطق جديدة وقريبة منهم بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية في المملكة.

حيث تم تدشين صرافات آلية جديدة في مواقع عامة لتخدم العاملين والمتقاعدين العسكريين في مدينة سحاب ومحافظة جرش ومحافظة المفرق بالإضافة الى مواقع أخرى قيد الإنشاء، وذلك للتسهيل على المتعاملين في إجراء عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الاستفسار عن رصيد الحساب واصدار كشف حساب مختصر وتغيير الرقم السري.

ومن جانبه اكد مدير عام الصندوق السيد مهند شحادة، "ان هذه الخطوة لاقت استحساناً من قبل المتعاملين خاصة المتقاعدين العسكريين، وذلك لتواجد معظم صرافاتنا الحالية وعددها 64 صراف في المواقع العسكرية، ويأتي التوسع في خدمة الصرافات الآلية في الأماكن العامة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية وللتسهيل على المتعاملين، ومع نهاية العام سيصبح عدد الصرافات العاملة في مختلف المواقع 72 صراف آلي.




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