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اتفاقية بين جيدكو ومشروع نمو الاعمال Usaid

9/11/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومشروع نمو الاعمال USAID اليوم الأحد اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.
وتهدف المذكرة التي وقعها المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد ومديرة مشروع نمو الأعمال USAID الدكتورة وفاء عرنكي إلى تفعيل التعاون المشترك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في القطاع الصناعي.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم التعاون بين الطرفين على مساعدة الشركات على تحديث وتحسين الإنتاج والخدمات والاستفادة من التجارة الإلكترونية وعملية التحول الرقمي، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والحصول على شهادات الجودة للمعايير الدولية.
كما تنص الاتفاقية على مساندة الشركات الاردنية في تطبيق الممارسات الخضراء داخل الشركات، بالإضافة للتعاون في تحديد ودراسة التحديات والمعيقات لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.



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