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الأردنّ والعراق يوقعان مذكّرة تفاهم بمجال المواصفات وتقويم المطابقة

9/11/2023 2:33:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّعت في مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وذلك بحضور القائم بأعمال السّفير العراقيّ في عمّان منيف علي حسين.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ التوقيع على الاتفاقيّة اليوم يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان الأردنيّ والعراقيّ في سبيل الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائيّ المبنيّ على أواصر متينة من الأخوّة العربيّة، مبيّنة أنّ الاتفاقيّة ستسهم بانسيابية البضائع بين الجانبين، وتقليل العوائق أمام التجارة البينيّة، وبما يحقق المنافع المشتركة لكلا البلدين.
من جانبه أكّد الدكتور حسين علي داوود رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجمهوريّة العراق على أنّ مذكّرة التعاون ستكون بداية نحو مزيد من التعاون على مختلف الصّعد بين الأردنّ والعراق، منوّهاً إلى أنّ موائمة المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأنه أن يعمل على الارتقاء بجودة الصناعة في كلا البلدين.
بدوره اعتبر القائم بالأعمال العراقيّ في عمّان منيف علي حسين، إنّ هذه المذكّرة تشكّل أهميّة بالغة في العلاقات الاقتصادية الآخذة بالتطوّر بين عمّان وبغداد، في ظل قيادتي البلدين، مشيراً إلى أهميّة زيادة وتعزيز التّعاون بكافة المجالات.
وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الأردني مدير المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير وعن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داوود على إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.
كما تضمّنت المذكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والعلامات المترولوجية، والتعاون في مجال المقارنات البينية للاختبارات والفحوصات المخبرية والمعايرة، وحل النزاعات، كما سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.



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