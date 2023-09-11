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التضخم يرتفع 2.45% حتى نهاية آب

9/11/2023 2:33:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي، بنسبة 2.45 بالمئة، ليصل إلى 108.67 مقابل 106.07 للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي في ثمانية أشهر من هذا العام "مجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 10.48 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 7.11 بالمئة، "الثقافة والترفيه" 7.03 بالمئة، "الأثاث والسجاد والمفارش" 6.32 بالمئة، و"الإيجارات" بنسبة 4.43 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في آب/ أغسطس الماضي بنسبة 0.88 بالمئة ليصل إلى 109.13 مقابل 108.18 للشهر ذاته من العام الماضي.

وبين التقرير أن "مجموعة الأمتعة الشخصية" أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس الماضي بنسبة 5.75 بالمئة، "التبغ والسجائر" 5.18 بالمئة، "الإيجارات" 3.25 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.23 بالمئة، و"التعليم" 2.75 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "النقل" 2.10 بالمئة، "الوقود والإنارة" 1.77 بالمئة، "المشروبات والمرطبات" 1.04 بالمئة، "الأسماك ومنتجات البحر" 0.63 بالمئة، "الزيوت والدهون" 0.52 بالمئة، و"الملابس" 0.19 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي لشهر آب/ أغسطس بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه.

وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" 8.23 بالمئة، "التعليم" 0.92 بالمئة، "النقل" 0.69 بالمئة، "الوقود والإنارة" 0.57 بالمئة، و "الأسماك ومنتجات البحر" 0.25 بالمئة. (بترا)



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