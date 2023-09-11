ستكون معجزة إن تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده.. الوضع الصحي لفان جال يسوء
التاريخ
9/11/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إنها ستكون "معجزة" إذا تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده، أثناء حديثه عن معركته ضد السرطان.
وكان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات، واستمر بتدريب منتخب بلاده خلال البطولة، لكنه استقال بعد الهزيمة بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام الأرجنتين الفائزة باللقب.
ومؤخراً، ظهر فان جال في مقابلة تلفزيونية، ليكشف أنه ينتظر اكتشاف ما إذا كانت عمليته الأخيرة ناجحة، بعدما تم إجراء 25 علاجاً إشعاعياً له، وأمل أن توفر له الاجراءات الطبية أخباراً جيدة، وكشف أيضاً عن الخسائر الجسدية، ما يعني أنها ستكون "معجزة" إذا كان قادراً على الذهاب إلى المرحاض مرة أخرى دون مساعدة.
فان جال، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً لادعائه أن كأس العالم تم تزويرها من أجل ليونيل ميسي للفوز بها، أبقى تشخيصه في البداية مخفياً عن اللاعبين في الفترة التي سبقت البطولة. -وكالات
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