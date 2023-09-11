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ستكون معجزة إن تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده.. الوضع الصحي لفان جال يسوء

9/11/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إنها ستكون "معجزة" إذا تمكن من الذهاب إلى المرحاض بمفرده، أثناء حديثه عن معركته ضد السرطان.

وكان المدرب الهولندي الأسطوري ، البالغ من العمر 72 عاماً، قد أعلن قبل كأس العالم العام الماضي في قطر أنه يكافح سرطان البروستات، واستمر بتدريب منتخب بلاده خلال البطولة، لكنه استقال بعد الهزيمة بركلات الترجيح في ربع النهائي أمام الأرجنتين الفائزة باللقب.

ومؤخراً، ظهر فان جال في مقابلة تلفزيونية، ليكشف أنه ينتظر اكتشاف ما إذا كانت عمليته الأخيرة ناجحة، بعدما تم إجراء 25 علاجاً إشعاعياً له، وأمل أن توفر له الاجراءات الطبية أخباراً جيدة، وكشف أيضاً عن الخسائر الجسدية، ما يعني أنها ستكون "معجزة" إذا كان قادراً على الذهاب إلى المرحاض مرة أخرى دون مساعدة.

فان جال، الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً لادعائه أن كأس العالم تم تزويرها من أجل ليونيل ميسي للفوز بها، أبقى تشخيصه في البداية مخفياً عن اللاعبين في الفترة التي سبقت البطولة. -وكالات

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