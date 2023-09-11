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بعد فضيحة التقبيل.. استقالة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

9/11/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن رئيسه لويس روبياليس قدم استقالته من منصبه في ظل القضية المتعلقة بقيامه بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على الفم عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات.

وقال روبياليس في تصريحات للصحفي الشهير بيرس مورغان الأحد إنه سيستقيل بينما أعلن الاتحاد الإسباني في بيان مقتضب أصدره أن روبياليس قدم استقالته في خطاب إلى بيدرو روشا الرئيس المؤقت للاتحاد.

وذكر الاتحاد الإسباني أن روبياليس بصدد الرحيل أيضا عن منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وواجه روبياليس موجة من الانتقادات الحادة بسبب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو على شفتيها دون رضاها عقب فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 أغسطس الماضي في سيدني.

ورفض روبياليس في البداية الاستقالة من منصبه، لكنه تعرض للإيقاف المؤقت بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا)، وقدمت هيرموسو شكوى جنائية ضده قبل أيام. (د ب ا)



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