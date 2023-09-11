نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية
التاريخ
9/11/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حصد نشامى فريق الأمن
العام للكيك بوكسينغ الميداليات الملونة في البطولة العربية الرابعة عشرة للكيك
بوكسينغ ، والتي اختتمت منافساتها في محافظة السليمانية العراقية .
ونجح فريق الأمن العام
في تحقيق (8) ميداليات ملونة (ذهبيتين ، 4 فضيات ، برونزيتين) ، وسط مشاركة (120)
لاعب ولاعبة يمثلون (8) دول وهى (العراق ، مصر ، اليمن ، المغرب ، الجزائر ، سوريا
، فلسطين ، بالاضافة الى الاردن)، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة .
كما حل فريق الأمن
العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة.
النتائج الفنية للفريق
على النحو الآتي :
- وزن تحت 86 كغم : اللاعب علي خلف (الميدالية
الذهبية) .
- وزن تحت 71 كغم: للاعب مهند عفانة
(الميدالية الذهبية) .
- فضية وزن تحت 67 كغم: اللاعب عدي ابو حصوة (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 81 كغم : اللاعب
ابراهيم زايد (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 69 كغم : اللاعب
يوسف النادي(الميدالية
الفضية) .
- وزن تحت 91 كغم : اللاعب عبدالرحيم المعايطة (الميدالية
الفضية) .
- وزن فوق 91كغم : اللاعب
أحمد الشلول (الميدالية البرونزية).
- وزن تحت 75 كغم: اللاعب
عبدالرؤوف المعايطة (الميدالية
البرونزية).
وشاركت مديرية الأمن
العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب يوسف
بني حمد ، الحكم رامي الحويطات ، مدرب الفريق رائد الدبج ، مساعد المدرب احمد ابو
الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي خلف ، عبدالرحيم المعايطة ، مهند عفانة ،
يوسف النادي ، احمد الشلول ، ابراهيم زايد ، عبدالرؤوف المعايطة .
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