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نشامى الأمن العام للكيك بوكسينغ يحصدون الذهب في البطولة العربية

9/11/2023 2:33:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حصد نشامى فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ الميداليات الملونة في البطولة العربية الرابعة عشرة للكيك بوكسينغ ، والتي اختتمت منافساتها في محافظة السليمانية العراقية .
ونجح فريق الأمن العام في تحقيق (8) ميداليات ملونة (ذهبيتين ، 4 فضيات ، برونزيتين) ، وسط مشاركة (120) لاعب ولاعبة يمثلون (8) دول وهى (العراق ، مصر ، اليمن ، المغرب ، الجزائر ، سوريا ، فلسطين ، بالاضافة الى الاردن)، ليحتل المركز الثاني في المجموع العام للبطولة .
كما حل فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ في المركز الثاني بالترتيب العام في البطولة.
النتائج الفنية للفريق على النحو الآتي :

- وزن تحت 86 كغم : اللاعب علي خلف (الميدالية الذهبية) .
- وزن تحت 71 كغم: للاعب مهند عفانة (الميدالية الذهبية) .
- فضية وزن تحت 67 كغم: اللاعب عدي ابو حصوة (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 81 كغم : اللاعب ابراهيم زايد (الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 69 كغم : اللاعب يوسف النادي(الميدالية الفضية) .
- وزن تحت 91 كغم : اللاعب عبدالرحيم المعايطة (الميدالية الفضية) .
- وزن فوق 91كغم : اللاعب أحمد الشلول (الميدالية البرونزية).
- وزن تحت 75 كغم: اللاعب عبدالرؤوف المعايطة (الميدالية البرونزية).

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه النقيب يوسف بني حمد ، الحكم رامي الحويطات ، مدرب الفريق رائد الدبج ، مساعد المدرب احمد ابو الرب ، واللاعبون (عدي ابو حصوة ، علي خلف ، عبدالرحيم المعايطة ، مهند عفانة ، يوسف النادي ، احمد الشلول ، ابراهيم زايد ، عبدالرؤوف المعايطة .



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