جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي

جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي
التاريخ
9/11/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي، جبر ابو فارس والمدير العام لمؤسسة الحي الثقافي كتارا (قطر) الأستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي.
وضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض عمان الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس ٢١/٩ من الشهر الجاري وبتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين يستضيف المعرض المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا_قطر في ندوة حول أثر جائزة كتارا في الرواية العربية.
يحاضر فيها كل من:
ا.د.سناء الشعلان
و عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.
و الاستاذ الدكتور عماد الضمور
عنوان ورقته
جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.
والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.( كتارا نموذجا)
من الجدير بالذكر أن قطر هي ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي لهذا العام
وتأتي هذه الدعوة والمشاركة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين الشقيقتين والتي تعزز التفاهم والتقدير المتبادل،
وتعد هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.
MENAFN11092023000072011014ID1107047577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.