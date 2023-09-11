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جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي

9/11/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي، جبر ابو فارس والمدير العام لمؤسسة الحي الثقافي كتارا (قطر) الأستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي.

وضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض عمان الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس ٢١/٩ من الشهر الجاري وبتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين يستضيف المعرض المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا_قطر في ندوة حول أثر جائزة كتارا في الرواية العربية.
يحاضر فيها كل من:
ا.د.سناء الشعلان
و عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.

و الاستاذ الدكتور عماد الضمور
عنوان ورقته

جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.

والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.( كتارا نموذجا)


من الجدير بالذكر أن قطر هي ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي لهذا العام
وتأتي هذه الدعوة والمشاركة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين الشقيقتين والتي تعزز التفاهم والتقدير المتبادل،
وتعد هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.



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