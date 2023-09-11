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اكتشاف ضرر جديد يسببه التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل

9/11/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت دراسة حديثة أن النساء المعرضات لتلوث الهواء يلدن أطفالا أصغر حجما، بينما تلد النساء اللائي يعشن في مناطق أكثر خضرة أطفالا أكبر حجما. وقد يساعد ذلك في مواجهة آثار التلوث.

وهناك علاقة قوية بين الوزن عند الولادة وصحة الرئة، حيث يواجه الأطفال ذوو الوزن المنخفض عند الولادة خطرا أكبر للإصابة بالربو وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مع تقدمهم في السن.

ويقول الباحثون إن هناك حاجة للحد من تلوث الهواء وجعل البلدات والمدن أكثر خضرة للمساعدة في حماية الأطفال ورئاتهم النامية من الأذى المحتمل.

واعتمدت الدراسة على بيانات من دراسة صحة الجهاز التنفسي في شمال أوروبا (RHINE) والتي قدمها روبن مزاتي سينسامالا، الباحث في قسم الصحة العامة العالمية والرعاية الأولية بجامعة بيرغن (UiB) بالنرويج. وشملت 4286 طفلا تعيش أمهاتهم في خمس دول أوروبية (الدنمارك والنرويج والسويد وأيسلندا وإستونيا).

وقام الباحثون بقياس خضرة المناطق التي كانت تعيش فيها النساء أثناء الحمل عن طريق قياس كثافة الغطاء النباتي على صور الأقمار الصناعية، والتي تشمل النباتات والغابات والأراضي الزراعية وكذلك الحدائق في المناطق الحضرية.

واستخدم الباحثون أيضا بيانات عن خمسة ملوثات: ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، والأوزون، والكربون الأسود (BC)، ونوعين من جسيمات الهواء (PM2.5 وPM10).

وكان متوسط مستويات تلوث الهواء ضمن معايير الاتحاد الأوروبي. وقارن الباحثون هذه المعلومات مع أوزان الأطفال عند الولادة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المعروفة بتأثيرها على الوزن عند الولادة، مثل عمر الأم، وما إذا كانت الأمهات مدخنات أو يعانين من أي ظروف صحية أخرى.

ووجدوا أن المستويات الأعلى من تلوث الهواء مرتبطة بانخفاض الوزن عند الولادة، حيث ارتبطت PM2.5 وPM10 وNO2 وBC بمتوسط انخفاض في الوزن عند الولادة قدره 56غ و46غ و48غ و48غ على التوالي.

وعندما أخذ الباحثون الخضرة في الاعتبار، انخفض تأثير تلوث الهواء على الوزن عند الولادة. والنساء اللائي يعشن في مناطق أكثر خضرة أنجبن أطفالا بوزن أعلى قليلا (27غ أثقل في المتوسط) من الأمهات اللائي يعشن في مناطق أقل خضرة.

وأوضح سينسامالا: "إن الوقت الذي ينمو فيه الأطفال في الرحم أمر بالغ الأهمية لنمو الرئة. ونحن نعلم أن الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة يكونون عرضة للإصابة بالتهابات الصدر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن في وقت لاحق. وتشير نتائجنا إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتعرضن لتلوث الهواء، حتى بمستويات منخفضة نسبيا، يلدن أطفالا أصغر حجما.

كما تشير إلى أن العيش في منطقة أكثر خضرة يمكن أن يساعد في مواجهة هذا التأثير. ومن المحتمل أن المناطق الخضراء تميل إلى انخفاض حركة المرور. أو أن النباتات تساعد على تنقية الهواء من التلوث، أو أن المناطق الخضراء قد تعني أنه من الأسهل على النساء الحوامل ممارسة النشاط البدني".

RT



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