ما هي الإكزيما التأتبية؟

ما هي الإكزيما التأتبية؟
التاريخ
9/11/2023 2:33:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن الإكزيما التأتبية هي التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة وانتفاخ سطح الجلد وجفافه، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة الملتهبة. وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب مع التقدم في العمر.
وأوضحت الجمعية أن أسباب الإكزيما التأتبية غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة أو التعرض لعوامل بيئية، كما نقلت الجزيرة.
وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا) وبعض الأغذية (مثل المكسرات والمأكولات البحرية) وحشرة عث الغبار المنزلي وشعر الحيوانات وحبوب اللقاح.
ويمكن علاج الإكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.
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