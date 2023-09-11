Monday, 11 September 2023 11:03 GMT

ماذا ستقدم آبل في مؤتمرها؟

9/11/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينتظر عشاق شركة "آبل" الأميركية مؤتمرها السنوي، الثلاثاء، والذي يُتوقع أن تعلن خلاله مجموعة جديدة من أجهزتها، من بينها "آيفون 15".

ويعقد المؤتمر الذي أعلنت عنه "آبل" رسميا، الأسبوع الماضي، في مقر الشركة الرئيسية بولاية كاليفورنيا، عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (5:00 مساء بتوقيت غرينتش).

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الشركة ستزيح النقاب عن هاتف "آيفون 15" الجديد، فيما يمكن أن يكون "التغيير الأكبر في تصميم الهاتف منذ 11 عاما".

أعلنت شركة "آبل" الأميركية أن مؤتمرها السنوي الذي يتوقع أن تعلن من خلاله عن هاتفها الجديد آيفون 15 سيعقد في الثاني عشر من سبتمبر المقبل

وكانت "آبل" تضيف تغييرات تدريجية على هاتفها الذكي، الذي تكشف عنه سنويا، مثل عمر ونظام البطارية، لكن يتوقع هذا العام أن يأتي الهاتف بمنفذ شحن "يو إس بي – سي" للمرة الأولى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح الموافقة على تشريع، يلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها من الأجهزة الصغيرة، بدعم الشحن عبر منفذ "يو إس بي – سي" بحلول عام 2024.

ويهدف القانون الأول من نوعه، إلى لتقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كابلات، حتى لو تم إنتاجها من قبل شركات مصنعة مختلفة.
وبحسب "سي إن إن"، فإنه من المحتمل أيضا أن يؤدي التغيير في منفذ الشحن إلى ظهور موجة من ملحقات الشحن، ربما بألوان مختلفة.

كما يتوقع أن يشمل "آيفون 15" الجديد، ميزة "داينامك آيلاند" التي توفر نافذة تفاعلية للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم المختلفة، بدلا من سحب الشاشة من الأعلى للأسفل للحصول عليها، كما هو الحال في "آيفون 14 برو".

ومن المتوقع أيضا أن تضم طرازات "برو" الجديدة، أحدث شريحة من آبل، وهي "أيه17" بتقنية 3 نانومتر، والتي يمكن أن توفر معالجة أسرع وبطارية تدوم لفترة أطول.

يتوقع محللون أن ترفع شركة أبل أسعار أجهزة آيفون بحوالي 100 دولار عندما تكشف أحدث أجهزتها "آيفون 15" الأسبوع المقبل.

ويشمل المؤتمر أيضا إطلاق أجهزة أخرى، بما في ذلك "إير بودز" وساعات "آبل" الذكية. ومن المحتمل أن نشهد الظهور الأول للجيل التاسع من ساعات "آبل"، وربما الجيل الثاني من الساعة الذكية "إلترا 2" الأقوى، والمخصصة للرياضة.

وبحسب تقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن "آبل" تعمل على "تجديد كامل لساعتها الذكية" في الإصدار ما بعد المقبل (الجيل العاشر) خلال العام المقبل، لذلك يتوقع أن تكون التحديثات في الجيل التاسع طفيفة نسبيا.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستعرض شركة آبل الجيل التالي من سماعات "إير بودز" مع صندوق شحن جديد سيعمل مع كابلات "يو إس بي - سي".

كما يحتمل أن تعلن عن مواعيد إطلاق الجيل التالي من نظام التشغيل الخاص بها (آي أو إس) لأجهزة "آيفون" وآيباد" وحواسيب "ماك" والساعات الذكية.

ومع ذلك، لا يتوقع العديد من المحللين أن تقوم شركة "آبل" بإصدار أجهزة "آيباد" أو أجهزة كمبيوتر "ماك" جديدة حتى أكتوبر المقبل.

وعلى الرغم من مضاعفة المنافسين "سامسونغ" و"غوغل" جهودهما في مجال الأجهزة القابلة للطي، فإنه لا يزال من غير المتوقع أن تكشف شركة "آبل" عن إصدار مماثل هذا الخريف.

ماذا يتوقع الخبراء؟


يتوقع محللون أن ترفع شركة أبل أسعار أجهزة آيفون بحوالي 100 دولار عندما تكشف أحدث أجهزتها "آيفون 15" الأسبوع المقبل.

ووصف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال " هذا الأمر بأنه "اختبار" من أبل لمستخدمي أجهزتها لمعرفة ما سيدفعونه مقابل آيفون، في خطوة تهدف لتعزيز إيرادات الشركة وسط تباطؤ الطلب العالمي على أجهزة الهواتف الخلوية الذكية.

خلال السنوات الماضية استطاعت الشركة أن تعزز إيراداتها وأرباحها من سوق الأجهزة الذكية، وهو ما سيغطي تكاليف مكونات آيفون التي زادت بسبب التضخم.

ويحذر محللون من أن استراتيجية زيادة أسعار آيفون "ستصل قريبا إلى مستوياتها القصوى" بحسب الصحيفة.

وسيكون التحدي أمام أبل في إقناع المستخدمين بأن المزايا والتحديثات في أجهزة آيفون تستحق دفع الزيادة في أسعارها، إذ يتوقع أن يحتوي الإصدار الجديد على غلاف من التيتانيوم ومعالجات فائقة السرعة.

جوش لويتز، من شركة "كونسيمور إنتيلجنس بارتنرز" قال لول ستريت جورنال إن "المتخصصين وصلوا إلى نقطة التشبع.. لا أعتقد أن هناك الكثر من المستخدمين الجدد لأجهزة آيفون المتقدمة".

في شهر سبتمبر يكون الوقت المناسب لشراء أجهزة "آيفون الجديدة"، وإذا كانت لديك عادة شرائه كل عام، فهناك عدة عوامل قد تحدد مدى حاجتك لترقية جهازك من عدمه، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

المدير المالي في أبل، لوكا مايستري كان قد كشف أغسطس الماضي أن "سوق الهواتف الذكية شهد تراجعا خلال الربعين الأخيرين في الولايات المتحدة".

ومنذ 2019 زادت إيرادات الشركة بأكثر من 44 في المئة، إذ بلغت أكثر من 205 مليارات دولار في 2022، بحسب موقع الحرة.







MENAFN11092023000072011014ID1107047572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث