تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية

تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية
التاريخ
9/11/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.
الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية :
-الأشخاص أكبر من 60 عامًا
-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية
-الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية
-الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية
ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.
أبرز الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية:
-التعب
-زيادة الوزن
-صعوبة في تحمّل البرد
-آلام المفاصل والعضلات
-الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق
-فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة
-تباطؤ معدل ضربات القلب
-الاكتئاب
ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟
-داء هاشيموتو
-التهاب الغدة الدرقية
-قصور الغدة الدرقية الخلقي
-الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية
-العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية
-بعض الأدوية
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