تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية

يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية :



-الأشخاص أكبر من 60 عامًا



-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية



-الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية



-الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية



ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.



أبرز الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية:



-التعب



-زيادة الوزن



-صعوبة في تحمّل البرد



-آلام المفاصل والعضلات



-الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق



-فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة



-تباطؤ معدل ضربات القلب



-الاكتئاب



ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟



-داء هاشيموتو



-التهاب الغدة الدرقية



-قصور الغدة الدرقية الخلقي



-الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية



-العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية



-بعض الأدوية