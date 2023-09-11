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تعرّف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية

9/11/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يُعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية :
-الأشخاص أكبر من 60 عامًا

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية

-الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة في مشاكل بالغدة الدرقية

-الأشخاص الذين لديهم أحد أمراض المناعة الذاتية

ويمكن أن تختلف أعراض قصور الغدة الدرقية من شخص إلى آخر.

أبرز الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية:


-التعب

-زيادة الوزن

-صعوبة في تحمّل البرد

-آلام المفاصل والعضلات

-الجلد الجاف أو الشعر الجاف والرقيق

-فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة أو مشاكل الخصوبة

-تباطؤ معدل ضربات القلب

-الاكتئاب

ما الذي يُسبب قصور الغدة الدرقية؟


-داء هاشيموتو

-التهاب الغدة الدرقية

-قصور الغدة الدرقية الخلقي

-الاستئصال الجراحي لجزء أو كامل الغدة الدرقية

-العلاج الإشعاعي للغدة الدرقية

-بعض الأدوية

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