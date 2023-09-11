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أعراض نقص فيتامين د والأضرار والأسباب

9/11/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في هذه المقالة سوف نتعرف على اهمية فيتامين D، والذي يعد أحد أهم أنواع الفيتامينات الاساسية والضرورية للحفاظ على جسم الانسان، حيث انه يساعد في بناء الجسم وتكوينه بشكل صحي وسليم، ونتعرف ايضا على اعراض نقص فيتامين د والاضرار الناتجة على ذلك، بالاضافة الى اسباب نقصان الفيتامين في الجسم، وبعض طرق العلاج الفعالة.

اهمية فيتامين د
هو أحد أهم أنواع الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، والتي تساعد في بنائه وتكوينه صحي وسليم، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا هاماً للغاية في بناء العظام والعضلات، تكوين الأسنان، وتحسين امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الدم، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي ودعمه لمكافحة العدوى والفيروسات والأمراض المختلفة.

يمكن الحصول على فيتامين D من مصادر متعددة سواء المكملات الغذائية أو الطعام أو أشعة الشمس، إذ يمكن الحصول على نسبة عالية من الفيتامين عن طريق التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي في الصباح الباكر، حيث تساعد الشمس خلايا الجلد على تصنيع الفيتامين بصورة طبيعية، ويتوفر أيضاً في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة، صفار البيض، الجبن، والحليب.

فوائد فيتامين د للجسم
تتعدد فوائد فيتامين D فبجانب دوره في الحفاظ على صحة العظام، يعتبر أيضًا مهمًا لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم في تقليل خطر النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، كما يلعب دورًا هامًا في تقوية المناعة، تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتعزيز صحة الأسنان، زيادة مستويات طاقة الجسم، كما أنه له تأثيراً إيجابياً على الحالة المزاجية وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

ومع ذلك، يجب تناوله بحذر، لأن زيادة مستوياته في الجسم قد تكون ضارة وتسبب ترسبات نسبة الكالسيوم في الأعضاء الحيوية، لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية تحتوي على فيتامين دال.

ما المقصود بنقص فيتامين D؟
هو حالة طبية تحدث عند نقص مستويات الفيتامين عن معدله الطبيعي في الجسم، مما يؤثر بشكل سلبي على الصحة بشكل عام، حيث يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان ودعم جهاز المناعة، يتم قياس مستوى فيتامين D في الدم فإذا كان أقل من المستوى المثالي (30-50 نانوغرام/مل)، فإنه يُعتبر نقص.

لذا يشير نقص الفيتامين إلى افتقار الجسم ما يكفيه من الفيتامين، للقيام بوظائفه بشكل طبيعي وسليم، وقد يحتاج الجسم إلى كميات محددة منه لتحسين صحة أعضائه ودعم وظائفها الحيوية، لذلك فإن نقصه يؤثر على قوة العظام وامتصاص المعادن في الجسم، بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة فرص الإصابة بالأمراض والالتهابات المختلفة.

كما أصبح شائعًا ومنتشراً بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لعدم حصول الجسم على ما يحتاجه من الفيتامين سواء عن طريق الأطعمة أو الشمس أو المكملات الغذائية، كما أنه الأطفال وكبار السن وأصحاب البشرة الداكنة والمرضعات هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بنقص فيتامين دال، وينصح الأطباء بعلاجه، لتجنب الإصابة بهشاشة العظام أو الكساح أو أمراض القلب والسكري والسرطان وغيرها.

أسباب نقص فيتامين د
هناك عدة أسباب لحدوث نقص فيتامين D في الجسم، وتشمل:

قلة التعرض لأشعة الشمس
 التعرض لأشعة الشمس هو المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين دال، فعندما تتعرض البشرة للشمس، يتم تحويل المركبات الموجودة في الجلد إلى الفيتامين، ولكن عند عدم التعرض نتيجة لارتداء ملابس طويلة أو استخدام واقي الشمس بشكل مفرط، قد يؤدي ذلك إلى نقص Vitamin D في الجسم.

النظام الغذائي قليل Vitamin D
قلة أو عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين دال، يتسبب في نقص مستوياته في الجسم عن المعدل الطبيعي، فهو متوفر في بعض الأطعمة خاصة الأسماك الدهني والبيض والحليب وغيرها، فإذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى هذه الأطعمة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص الفيتامين.

عدم امتصاص Vitamin D
 من الممكن أن يواجه بعض الأشخاص صعوبة في امتصاص فيتامين د بشكل طبيعي في الجسم، سواء من الطعام أو الشمس أو المكملات الغذائية، بالإضافة إلى حدوث مشاكل صحية مثل التهابات الجهاز الهضمي أو تناول بعض أنواع الأدوية التي تؤثر على امتصاص الفيتامينات.

انخفاض مستويات Vitamin D
 حدوث انخفاض في قدرة الجسم على إنتاج فيتامين D بطريقة طبيعية، يؤدي إلى نقص مستوياته في الدم، وغالباً ما يحدث ذلك مع التقدم في العمر، ويصبح الجسم عاجزًا عن تحويل الفيتامين من مصادره المختلفة، بسبب بعض الأمراض أو اضطرابات وراثية نادرة أو تناول بعض الأدوية التي يتداخل مفعولها مع الفيتامين.

الإصابة ببعض الأمراض
 هناك حالات صحية معينة يمكن أن تزيد من خطر حدوث نقص Vitamin D في الجسم، مثل اضطرابات الغدة الدرقية، أمراض الكلى المزمنة، السمنة المفرطة، التهابات الكبد، الأمراض الوراثية التي تؤثر على إنتاج فيتامين د، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الهضمية مثل مرض كرون.

ارتفاع نسبة الميلانين
 عندما يرتفع مستوى الميلانين في الجلد عن معدله الطبيعي، فإنه يقلل من قدرة الجلد على تحويل أشعة الشمس إلى فيتامين D، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بنقص Vitamin D ، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

اعراض نقص فيتامين د
هناك عدة اعراض نقص فيتامين د في الجسم، وتشمل:
●ضعف العظام وهشاشتها وزيادة فرص الإصابة بالكسور، نتيجة عدم قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم.
●عدم امتصاص عنصري الكالسيوم والفوسفور بشكل جيد في الجسم، ما يؤثر على صحة العظام والأسنان.
●الشعور بألم في العضلات والمفاصل وزيادة التشنجات العضلية.
●ضعف الجهاز المناعي، مما يرفع خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، خاصة نزلات البرد والأنفلونزا.
●الشعور بالتعب والإرهاق نتيجة للتأثير على مستوى الطاقة في الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالإجهاد المستمر عند بذل أقل مجهود.
●الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر.
●فقدان الشهية وقلة الرغبة في تناول مختلف الأطعمة.
●التهابات الجلد، وتأخير نمو الأطفال.
●الشعور بالألم المزمن في أعضاء الجسم المختلفة، خاصة الظهر والعظام.
●ارتفاع ضغط الدم.
●تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
●اضطرابات في الوزن، والشعور آلام مزمنة في الظهر والأسنان.
●الإصابة بالأرق ومشاكل في النوم.

لذلك اذا لاحظت احد اعراض نقص فيتامين دال او اكثر من عرض اذهب الى الطبيب والذي بدوره سيطلب منك اجراء بعض التحاليل الخاصة بنقصان فيتامين د في الجسم.

أضرار نقص Vitamin D
زيادة خطر الإصابة بالأمراض
 نقص الفيتامين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، بسبب تأثيره الضار على مستويات الكولسترول وضغط الدم في الجسم.

ضعف العظام
 نقص فيتامين دال من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الإصابة بالكسور والالتهابات، إذ يعتبر ضروريًا لامتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، وتخزينها في العظام وعند نقصه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعفها مما يرفع فرص الإصابة بهشاشة العظام، وهو حالة تتسبب في فقدان كثافة العظام.

ضعف المناعة
 يلعب فيتامين D دورًا هامًا في تحسين صحة الجهاز المناعي، وتقويته لمحاربة العدوى والفيروسات، وعند نقصه يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة.

الإصابة بالالتهابات
 من أبرز أضرار نقص Vitamin D، هو زيادة خطر الإصابة بالالتهابات، مثل التهابات المفاصل الروماتويدي والتهاب الأمعاء التقرحي.

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب
 نقص Vitamin D قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، إذ يلعب دورًا هامًا في تنظيم مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو هرمون مرتبط بحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالسعادة، وبالتالي التخلص من اعراض القلق والتوتر.

زيادة خطر الإصابة بأمراض الأطفال
 يعتبر Vitamin D مهمًا جدًا لصحة الأطفال، حيث يلعب دورًا فعالاً في تعزيز نمو العظام وتطور الجهاز المناعي لديهم، وعند حدوث نقص به، يؤدي ذلك إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والفيروسات وهشاشة العظام والتهابات الجهاز التنفسي.

وهناك بعض الأضرار الأخرى الناتجة عن نقص فيتامين دال:
 ●انخفاض مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم.
●الإصابة بلين وهشاشة العظام للبالغين، والكساح عند الأطفال.
●ضعف العضلات.
●زيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري.
●الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.
●زيادة فرص الإصابة بالأكزيما والربو.
●الإصابة بأمراض الجهاز العصبي، مثل الزهايمر، ومرض باركنسون والخرف واضطرابات القلق.
●أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الشريان التاجي.

بعض طرق علاج نقص فيتامين دال
●ولعلاج نقص فيتامين د، يمكن تناول مكملات الفيتامين تحت إشراف الطبيب، لتعويض مستوياته في الجسم، ويُفضل أن يكون التعويض عن طريق الأطعمة الغنية بالفيتامين، واتباع نظام غذائي متوازن، تناول مكملات الفيتامين والحصول على كمية كافية من التعرض لأشعة الشمس.

●كما أن المحافظة على وزن الجسم الطبيعي وعلاج الأمراض والصحية المسببة للإصابة بنقص الفيتامين، من أهم الطرق التي قد تساهم في تقليل احتمالية الإصابة بنقص Vitamin D.

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