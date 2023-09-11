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الرجل الأكثر جاذبية بالعالم يتزوج بحفل سري

9/11/2023 2:33:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تزوج النجم الأمريكي كريس إيفانز، بطل فيلم Captain America، من حبيبته الحسناء الممثلة ألبا بابتيستا في حفل عائلي أقيم في عقار فاخر على جزيرة "كيب كود" بولاية ماساتشوستس، يوم السبت الماضي.

ووفق موقع "بيبول"، تواجد في الحفل عائلة العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المشاركين مع كريس بفيلم The Avengers، بينهم: روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث، وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت.





وكشفت مصادر أن الضيوف وقَّعوا على اتفاقية تنص على الحفاظ على سرية الحفل وعدم نشر أي مقاطع منه، إذ عملوا على تسليم هواتفهم المحمولة للمنظمين قبل الدخول للحفل.

وكانت مجلة "بيبول" كشفت أن كريس، الذي نال لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2022، والممثلة البرتغالية، البالغة من العمر 26 عامًا، تواعدا منذ نوفمبر 2022.






وصرح مصدر في ذلك الوقت: "إنهما واقعان في الحب ولم يكن كريس أكثر سعادة في أي وقت مضى. عائلته وأصدقاؤه يعشقون حبيبته".

بعدها خرج الثنائي للإعلان عن علاقتهما عبر مشاركة الجمهور بصور تجمعهما معًا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن العروس بابتيستا تتحدث خمس لغات، ولعبت دور البطولة في فيلم Mrs. Harris Goes to Paris عام 2022، كما عرفت بدورها في مسلسل Warrior Nun الذي يبث عبر منصة "نيتفلكس".

وفي عام 2018، كرَّست الممثلة وقتها للعمل الإنساني، إذ قدمت الكثير من الأعمال الخيرية لدار أيتام في كمبوديا، مع التركيز على قضية التعليم. -وكالات






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