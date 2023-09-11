أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الفئات الفقيرة والمحتاجة، ويحفظ ويصون كرامتهم.



جاء ذلك خلال رعايته، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري والتنموي، ووقع المذكرة، مديرا: عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، وجمعية دار أبو عبدالله سامر بلقر، أمس.



وقال الحنيفات، إن تمكين الأسر الأشد فقرا والأكثر هشاشة، هو الهدف من هذه الخطوة، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية بمشاريعها الإنتاجية، تسهم بتوفير فرص عمل لأعضائها وأبناء المجتمع المحلي، لتحسين مستواهم المعيشي.



وأكد الموقعان على المذكرة، على دور المؤسستين في تمكين الأفراد، وتعزيز قدراتهم بالتدريب، وضمان استدامة مشاريع الجمعيات التعاونية، إذ ستعمل المؤسسة التعاونية على تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية للمستفيدين من دار أبو عبدالله، بخاصة من مشاريع المزارع، والمتابعة مع مؤسسي المزارع، لحل أي مشاكل قد تواجههم.



كما ستعقد جلسات للمستفيدين من مزارع دار أبو عبدالله، وتوعيتهم بأهمية العمل التعاوني وتأسيس جمعية تعاونية يديرها المستفيدون من المزارع، وفقا لقانون التعاون، ونظام الجمعيات التعاونية، بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز قدراتهم بتأسيس التعاونيات، وفق ما هومتاح من إمكانيات، والاستفادة من مرافق المؤسسة التعاونية في انشطتهم.



الشلبي قال، إن "المؤسسة تسعى عبر المذكرة لنشر الوعي بالثقافة والفكر التعاونيين بين أفراد المجتمع"، موضحاً بأن هذا النوع من العمل، يعد من ركائز الاقتصاد والتنمية في دول بالعالم؛ ويسهم بقوة بحل مشكلتي الفقر والبطالة.



وأضاف، أن القطاع التعاوني، يمثل نظاما اقتصاديا اجتماعيا وتضامنيا، يخدم المجتمعات المحلية بما يوفره من خدمات، بخاصة على صعيد توفير فرص عمل، وتعزيز إنتاجية الأفراد بمشاريع تنفذها التعاونيات.



وبين بلقر، أهمية تأطير القائمين والمستفيدين من مزارع جمعية دار أبو عبدالله، ضمن جمعيات تعاونية لاستدامة عملها، وفقاً للقانون، معتبرا الشراكة مع المؤسسة، تكمن في الأثر المباشر على الأفراد المستفيدين من برامج دار أبوعبدالله، والتي تسهم باستدامة سبل عيشهم، بما يتماشى مع رسالتها، إذ سيجري في هذه الاتفاقية، تيسسر تأسيس جمعيات تعاونية للمستفيدين من الدار، لاستدامة عمل المزارع والتشبيك مع الاسواق المحيلة وتسويق المنتجات.

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