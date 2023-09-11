الأميرة بسمة بنت علي: المنطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة

أكدت الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للنوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن المنطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة، من التصحر إلى نقص المياه والتدهور البيئي، ودعت إلى "التعاون الدولي والتحرك العاجل" لمواجهة هذه التحديات.



وقالت خلال افتتاح الدورة السادسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى أمس، إن الغابات والمراعي عناصر بيئية واقتصادية أساسية في منطقة الشرق الأدنى وتتطلب حاجة مستمرة للحفاظ عليها وإدارتها بعناية للحفاظ على استدامة هذه الموارد المهمة وتنميتها.



من جهته، شدد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الذي رعى الحفل نيابة عن رئيس الوزراء، على أهمية استعادة النظم الزراعية والرعوية وسلاسل القيمة الحرجية والرعوية من أجل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.



وقال الحنفيات: "ستتضمن نتائج هذا الاجتماع توصيات محددة تراعي خصوصية المنطقة وهشاشتها وأهميتها، وتساهم في صياغة سياسات مبتكرة للحد من آثار تغير المناخ وتنمية الغابات والمراعي، وطرح مبادرات رائدة تكون ذات تأثير مباشر وفعال على الغابات والمراعي وعلى شعوب المنطقة".



فيما قال نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: سيرج ناكوزي، "إن الخدمات التي تقدمها الغابات والمراعي لتعزيز سبل العيش والنظم البيئية والأمن الغذائي هائلة، لا سيما في ظل تهديد تغير المناخ".



وعقدت هذه الدورة بالتزامن مع الدورة الثالثة لمجموعة العمل المعنية بالغابات ونظم الزراعة المختلطة والمراعي في الأراضي الجافة، بالإضافة إلى الأسبوع الخامس لغابات الشرق الأدنى.



ويصادف انعقاد هذه الدورة الذكرى السبعين لتأسيس هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي أنشئت في عام 1953 انطلاقا من إدراك البلدان الأعضاء الحاجة إلى وجود منتدى إقليمي للتداول وتبادل المعرفة والأفكار وتقديم المشورة بشأن قضايا الغابات والمراعي في المنطقة.



وشارك في الجلسة الافتتاحية للهيئة أكثر من مائة شخص، فيما حضر دورة الهيئة 60 ممثلاً من 20 بلدا عضوا (الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وقيرغيزستان، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، والجمهورية العربية السورية، وتونس، وتركيا، وأوزبكستان، (الذين شاركوا عبر الانترنت) واليمن)؛ و17 ممثلاً عن منظمات دولية عالمية وإقليمية.

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