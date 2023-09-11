في وقت ينفذ فيه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تمريناً وطنياً ميدانياً (درب الأمان 3) في النصف الثاني من الشهر الحالي، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، أكد الناطق الإعلامي للمركز د. أحمد النعيمات، أمس، أن "الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، تتعامل مع 19 خطرا مرتبطا بالكوارث الطبيعية، والكوارث التي يصنعها الإنسان".



وقال النعيمات، إن الأردن من الدول المبادرة إقليميا بإرساء الإستراتيجية، مضيفا أن تنفيذها لا يقتصر على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي فحسب، بل تشمل كذلك الجهات المستقلة والقطاع الخاص والنقابات، مضيفا أن الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل، جزء من الإستراتيجية، وتهدف أيضا لتنسيق الجهد الوطني لضمان الفاعلية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل.



ويرافق التمرين، تنفيذ عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وانتشار أمني كثيف في عدة مناطق، لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ، والتعامل مع الرسائل التوعوية عند وقوع الزلازل، والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية، وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال الزلزال وبعد وقوعها.



وتهدف الإستراتيجية للتخفيف من آثار الزلازل والكوارث، وتحديث المعايير والاشتراطات للمباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وحشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير الأدوات لقائد الأزمة، لضمان تدفق معلوماتي وإحصائي دقيق، يعزّز الاستجابة للكارثة.



ويؤكّد المركز أن تمرين (درب الأمان 3) يُنفّذ ضمن خطة تدريبية تعزّز الاستعداد والاستجابة للأزمات والكوارث الوطنية كافة، حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.



وتعد الإستراتيجية، خريطة طريق للحصول على فهم مشترك لمخاطر الكوارث السائدة، وتقييم نظام الحد منها، والقدراته على تحقيق أهدافها، وفق النعيمات، الذي بين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يشدد على وجود جهود وطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتقليل من آثارها عند حدوثها.



ووفق النعيمات، فإن المركز، وبالشراكة مع 64 جهة رسمية وخاصة، أطلق عام 2019 الإستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، بإطارها العام والاتفاق على الأولويات الوطنية للمخاطر، وكذلك الاتفاق على آليات العمل، التي استمرت لـ3 أعوام، موضحا برغم تبعات جائحة كورونا في العالم، إلا أنه انبثقت جهود وطنية، في نطاق خطة تنفيذية تعنى بوضع إطار عام، لتحديد واجبات كل جهة على وجه الخصوص.



وكان رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات د. بشر الخصاونة، اطلع أواخر الشهر الماضي، على الخطة الوطنية المنسقة للتعامل مع الزلازل والحد من مخاطرها، ولإيجاز حول التمرين الوطني الذي ينوي المركز تنفيذه الشهر الحالي.



كما استمع لإيجاز شامل من نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي، تحدث فيه عن حيثيات الخطة، والسعي لتنسيق الجهد الوطني لضمان الفاعلية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل.

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