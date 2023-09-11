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وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

9/11/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زار وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية برئاسة المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني يوم السبت الماضي مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية.
وكان في استقبال الوفد مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر بحضور كل من المدير الطبي والمدير الاداري ومدير التمريض ورئيس وحدة الجودة وتحسين الأداء ورؤساء الاقسام الطبية والتمريضية والفنية والادارية في المستشفى.

واستعرض الدكتور بني نصر خلال اللقاء أهم تطورات المستشفى والية العمل فيه، ومراحل تحديث اقسامه، ومؤشرات الاداء والتطور المستمر للمستشفى.

من جانبه، بين رئيس وحدة الجودة في المستشفى اياد المهيرات الأهداف الرئيسية التي تسعى اليها ادارة المستشفى للحصول على الاعتماد.

وبين التباين الايجابي لنقاط التقييم الاولي في عام 2019 والنتائج الانجازات الحالية من خلال العمل على معالجة فرص التحسين وتعزيز نقاط القوة.

واستعرض اهم النقاط التي تم العمل عليها ضمن مجموعات معايير الاعتماد الخمسة عشر، كذلك المبادرات الريادية، ومنها مشروع التغذية وصحة المجتمع وتطلع ادارة المستشفى لتجذير شفافية وثقافة الجودة والاعتماد لدى كوادره.

بدورها، أشادت المدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني بالتقدم المبهر الذي يمر فيه المستشفى وقدرته على معالجة فرص التحسين واستغلال التقييم الاول وتصحيح الخطوات بشكل مثالي.
واشادت الجاعوني بالمستوى المتقدم الذي وصل اليه المستشفى وقالت بأنه يجسد قصة نجاح له ولكوادره.




وأكدت بأن المجلس على استعداد لتقديم كل ما يلزم ضمن الامكانيات المتاحة لدعم المستشفى الوقف الأول على مستوى المملكة.



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