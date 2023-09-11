القبض على مطلوب خطير بحقه 12 طلبا أمنيا منها القتل العمد

القبض على مطلوب خطير بحقه 12 طلبا أمنيا منها القتل العمد
التاريخ
9/11/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة البحث الجنائي داهمت فجر اليوم احدى المزارع في البادية الشمالية بعد أن جرى التأكد من اختباء مطلوب خطر جدا ومسلح داخلها بعد أن غادر مكان نشاطه الجرمي في مناطق الشونة الشمالية.
واضاف الناطق الاعلامي ان المطلوب المصنف بحقه 12 طلبا امنيا بقضايا القتل العمد والشروع بالقتل والاشتراك به والخطف ، ومتوارٍ عن الانظار منذ مدّة طويلة.
وأكّد أنّ القوة الامنية تمكنت بعد محاصرة المزرعة ومداهمتها من القاء القبض على ذلك المطلوب وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي.
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