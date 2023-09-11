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طبيب أردني يحرز أعلى درجة في امتحان مزاولة المهنة بالولايات المتحدة

9/11/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصل الطبيب الأردني نايف هاشم الغنميين على أعلى الدرجات على المستوى العالمي في امتحان مزاولة مهنة الطب بالولايات المتحدة الأميركية.

واجتاز الغنميين امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2 المخصص لمزاولة مهنة الطب والإقامة في الولايات المتحدة بعلامة تقدر بـ276، وهي تعد من أعلى العلامات التي حصل عليها المتقدمون الأطباء من جميع دول العالم، ممن تنافسوا للحصول على القبولات، حيث يعد هذا الامتحان شرطا للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب، والمتضمن ثلاث خطوات تشمل التخصص على مرحلتين واللغة الإنجليزية.

وقال الطبيب الغنميين المقيم الباطني في مركز الحسين للسرطان لوكالة "بترا" إن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم للطب الأردني في جميع التخصصات، والمستوى الأكاديمي للجامعات الأردنية، لا سيما في كليات الطب، مشيرا إلى أنه تخرج من جامعة البلقاء التطبيقية العام الماضي، وحصل على المركز الأول على مستوى الدفعة.

وقدم شكره للجامعة وكوادرها المتميزة، على دعمهم المستمر للطلبة على مقاعد الدراسة وخريجيها بشكل عام. (بترا)



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