بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا
التاريخ
9/11/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قامت اليوم الاثنين الموافق ١١ / ٩ بدعوة البنوك لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية المراقبة والتصحيح المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، حيث يبدأ الصرف اعتبارا من يوم غد.
كما أن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.
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