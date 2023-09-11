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بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

9/11/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قامت اليوم الاثنين الموافق ١١ / ٩ بدعوة البنوك لاستلام الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية للمشتركين بعملية المراقبة والتصحيح المتعلقة بامتحان الثانوية العامة، حيث يبدأ الصرف اعتبارا من يوم غد.

كما أن الوزارة تثمن جهود جميع العاملين في امتحان الثانوية العامة لدورهم البارز في إنجاحه.



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