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مكافحة الأوبئة والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

9/11/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحصول الجميع على الرعاية الصحية المتماثلة.
ويلتزم المركز والمنظمة بتوقيع هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتوطيده عبر تبادل المعرفة وإجراء أبحاث مشتركة، والتشاور في خطط الصحة العامة المتعلقة بمهام الجهتين. وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية رائدة في إيجاد حلول مبتكرة في مجالي الصحة والهجرة.
وشملت المذكرة مبادرات لمشاريع تركز على الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز نظم مراقبة الأمراض السارية، والخدمات الاستشارية لاستراتيجيات الصحة العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة.
وصرح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة، الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، بأن هذا التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يدل على إحراز تقدم كبير في جهود المركز المتواصلة لتعزيز الصحة العامة.
وقال اليحيى إن "رؤيتنا المشتركة تتمثل في إرساء أسس أقوى لمستقبل أكثر صحة وأمانا لأمتنا".
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، تيما كرت، من جهتها، إن تبني هذه الجهود التعاونية يستند إلى التزام المنظمة الدولية للهجرة بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.
وأضافت كرت أنه "وبالعمل جنبا إلى جنب مع المركز، فإننا نهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الصحية، وضمان حصولهم على المهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعالة الى كل من المهاجرين والمجتمعات المحلية".



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