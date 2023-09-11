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الأردن شهد في آب 2023 أطول موجة حارة بتاريخه

9/11/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية السيد رائد رافد آل خطاب بأن الإدارة قد قامت بعد انتهاء شهر آب الماضي وتجميع كافة بيانات الطقس لمحطات الرصد الجوي التابعة لادارة الأرصاد والتي أظهرت بعد عمليات المقارنة والتحليل مع السنوات السابقة ضمن البنك المناخي الأردني بأن المملكة قد تأثرت بأطول موجة حر حسب السجلات المناخية .
حيث ساد خلال الثلث الأول من شهر آب 2023 أجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة ، فيما تعرضت المملكة لموجة حارة شديدة خلال الفترة من 12-24 من شهر آب 2023 نتيجة تأثر المملكة بإمتداد للمنخفض الموسمي الحراري الهندي مصحوب بكتلة هوائية حارة جداً، حيث سادت أجواء حارة الى حارة جداً في كافة مناطق المملكة والتي تعتبر أطول موجة حارة شهدتها المملكة خلال السجل المناخي الأردني، سجلت خلالها ارقاماً قياسية جديدة في السجل المناخي لدرجة الحرارة العظمى في 10 محطات رصد جوي، فيما سادت خلال الفترة 25-31 من شهر آب أجواء صيفية عادية نهاراً في اغلب مناطق المملكة ولطيفة الى معتدلة الحرارة ليلاً.
وأضاف آل خطاب بأن معدل درجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني لشهر آب قد بلغ 35.6°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 2.7 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني 21.8°س وهو اعلى من معدله الشهري العام بمقدار 1.1 درجة مئوية، كما سجلت اعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمان المدني بتاريخ 14/08/2023 وبلغت 43.7°س وهي الأعلى منذ 100 عام، فيما سجلت اقل درجة صغرى في مطار عمان المدني بتاريخ 07/07/2023 وبلغت 18.8°س.
وعلى مستوى المملكة فقد سجلت محطة رصد الباقورة اعلى درجة حرارة عظمى بتاريخ 13/08/2023 وبلغت 47.6°س، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى بتاريخ 06/08/2023 وبلغت 10.4°س.



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