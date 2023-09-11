الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا

الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا
التاريخ
9/11/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، عن تعازي الأردن إلى الأشقاء في ليبيا، بضاحيا الفيضانات التي شهدتها البلاد.
وقال الصفدي، إن الملك وجه بتقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء في ليبيا.
وترحم وزير الخارجية على الضحايا، ودعا الله أن ينعم على المصابين بالشفاء.
وأعلن الصفدي تضامن الأردن مع الأشقاء الليبيين بالمطلق في ظرفهم الأليم.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا الشقيقة، بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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