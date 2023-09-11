رفع المعدل المطلوب لدراسة الطب وطب الأسنان خارج الأردن إلى 90%
التاريخ
9/11/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.
يشار إلى أن معدل القبول سابقا كان 85%
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