قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق 11-9-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة ليصبح (90)%، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 2024-2025.

يشار إلى أن معدل القبول سابقا كان 85%