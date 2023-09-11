مع اقتراب الشتاء.. الأردنيون ينظرون إلى ساعة الحكومة

بين مؤيد ومعارض، تعالت أصوات تطالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام، خصوصًا مع اقتراب حلول فصل الشتاء بحيث تصبح ساعات الليل أطول من النهار على مدار الفصل.



واعتبر هؤلاء أن القرار الذي اتخذه الحكومة العام الماضي، لم يكن مدروسا بشكل دقيق، لا سيما وأنه تسبب بالكثير من الإرباكات ورفع الأعباء المالية على المواطنين نتيجة استهلاك المزيد من الطاقة.



جاء ذلك جراء الفارق الزمني بين دوام المدارس وموظفي القطاع العام، وخروج الطلبة إلى مدارسهم مبكرا خلال "العتمة"، ما يزيد تعرضهم للخطر، مما يخفيه الظلام.



ولم يقتصر رفض القرار على موظفي الحكومة فحسب، بل أبدى موظفون في القطاع الخاص استياءهم من العمل بالتوقيت الصيفي خلال الشتاء؛ نظرا لكونه أقل تنظيمًا وغير ملائم لطبيعة الفصل.



وبحسب مواطنين، فإنهم يواجهون صعوبات بالغة بتأمين مواصلاتهم في ساعات الصباح الباكر عند العمل بالتوقيت الصيفي في الشتاء، خصوصا من يذهب لمناطق بعيدة ونائية.



"تجربة فاشلة"



"أم البراء"، تقول إنها لم تحتمل رؤية أبنائها يخرجون في العتمة وسط أجواء تعج بالبرودة، بينما تفارقهم متجهة إلى العمل بأحد مراكز وكالة الغوث.



وتوافقها الرأي "أم سند" الموظفة في القطاع الخاص، واصفةً تجربة العام الماضي بـ"الفاشلة"، لا سيما وأنها كانت تُخرج بناتها إلى المدرسة وطفلها إلى الحضانة قبل شروق الشمس، بينما تعود من عملها في وقت متأخر من اليوم، وهو ما اعتبرته أمرا سيئا للغاية.



أما "أم رند" الموظفة في القطاع الحكومي، فتقول إنها كانت تشعر بعدم الأمان، في ضوء الدوام المبكر للصغار والفتيات المتجهات للمدارس و"الشمس مش طالعة"، ناهيك عن فارق التوقيت بين دوام الطلبة والأهالي.



وتؤكد المعلمة شذى القرعان أن التوقيت الصيفي غير آمن للطلبة، خصوصا من يقصدون مدارسهم مشيا على الأقدام، في ظل انتشار الكلاب الضالة.



وأظهرت نتائج استطلاع رأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية العام الماضي، أن أغلب الأردنيين 61% مع أن يكون لكل فصل توقيته كما كان معمولا به في السابق.



وبين الاستطلاع أن 25% مع إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام، و11% مع إبقاء التوقيت الشتوي طوال العام.



"عناد حكومي"



ويتساءل عضو لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور فريد حداد: ماذا حصدنا من "عناد الحكومة" وإصرارها على إبقاء التوقيت الصيفي في الشتاء على الرغم من رفض الكثير من المواطنين لهذا القرار؟.



ويقول حداد لـ"الغد"، إن الناس يستطيعون العمل بظروف استثنائية أو صعبة لكن الأهم أن يكونوا مرتاحين، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن مريحا لأولياء الأمور.



ويضيف: الحكومة لم تراجع تجربة العام الماضي ولم تقدم نتائجها ولم تفصح عن قرارها للعام الحالي، مطالبا بتحليل التجربة الأخيرة لإقرار التراجع عنها أو الاستمرار بها.



ويشدد حداد على ضرورة أن تستمع الحكومة للمواطنين وتعرف ظروفهم وتأثير تلك التجربة عليهم.



ويتابع: ما وفرناه بالطاقة ليلا استهلكناه صباحا، فالإنارة تضاء في البيوت وكذلك المدافئ قبل خروج الطلبة إلى المدارس.



ويردف النائب: لم نر دراسات حكومية عن الوفر الكهربائي جراء القرار، داعيا الحكومة إلى دراسة أوضاع المواطنين ممن يفتقرون للطعام والدفء في بيوتهم.



كما دعا الحكومة إلى التأكد من توزيع وسائل التدفئة على كل الصفوف في المدارس الحكومية.



ويشير حداد إلى طلبة يسيرون على أقدامهم مسافة تصل إلى 2 كيلو متر للوصول إلى مدارسهم وسط خطر الكلاب الضالة.



ويستذكر قصة الطالبة "نور" التي قضت فجرا خلال اعتماد التوقيت الصيفي في الشتاء قبل 10 أعوام، قائلا "لم تنفع الدموع ولم ينفع الندم".



يشار إلى أن الطالبة الجامعية "نور" قضت طعنا على يد شاب في مجمع باصات الزرقاء فجرا خلال العام 2013، حين أصرت الحكومة آنذاك على الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي في الشتاء.



ويستكمل عضو لجنة التعليم والشباب النيابية: ستكون هناك ازدحامات كثيرة في الصباح الباكر، ومع إقرار معدل قانون السير لسنة 2023 يجب أن يكون "التنظيم" شعار المرحلة.



وبررت الحكومة قرارها العام الماضي، بأنه جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، والتي أظهرت أن استمرار العمل به يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.



وأكدت الحكومة أنه من شأن القرار الحد من أوقات الدوام خلال ساعات المساء والليل، خصوصا لطلبة الفترات المسائية، وطلبة الجامعات، والموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار به حتى المساء.



"توقيت اقتصادي"



ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الدراسات المختلفة حول العالم لم تصل لنتائج حاسمة بشأن الوفر في كلفة الطاقة الكهربائية جراء الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.



ويضيف عايش لـ"الغد": الحكومة لم تصدر بيانات تتعلق بالتوفير، وإنما التبرير الحكومي خلال العام الماضي كان مرتبطا بأن التوقيت الصيفي أقرب لتوقيت دول الخليج وبلدان اقتصادية أخرى يتعامل معها الأردن.



ويتابع: ما قالته الحكومة ليس مبررا حاسما لإبقاء التوقيت الصيفي على مدار العام، كما أن موقف الحكومات الأردنية من التوقيت الشتوي والصيفي يتصل برئيس الحكومة ورأيه بهذا الأمر أكثر من اتصاله بمؤسسات الحكومة.



ويردف عايش: ذلك بمعنى أن القرار الحكومي ليس مبنيا على معايير وقواعد ودراسات تتعلق بنجاعة القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وإنما التبريرات كانت ترتبط بأسباب مرحلية وليست موضوعية حقيقية.



ويرى أن الوفر سيكون قليلا إن استمرت الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي خلال الشتاء، معربا عن تأييده لـ"قرار التوقيت الاقتصادي الذي يحسن المستوى المعيشي للمواطنين ويخفض كلف الطاقة المترتبة عليهم".



ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي السنوي تقدر بنحو 14%، معظمها يعود للسرقات، لكن الفاقد أعلى بكثير من الوفر المتحقق من التوقيت الصيفي في الشتاء.



بدورها، لم تعلن الحكومة بعد توجهها بشأن هذا القرار للعام الحالي، علما أن رئيس الحكومة عادة ما يصدر بلاغا رسميا في 23 أيلول/ سبتمبر لتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة في حال إقرار العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.