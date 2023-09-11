الاحتلال يشغل مناطق شمال الضفة ليقوض دعمها للأقصى والقدس

يعمل الاحتلال على إشغال مدن وبلدات شمال الضفة الغربية بنيرانه المستمرة لما تمثله للفلسطينيين من ظهير داعم للمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، وساحات نضالية صلبة في مواجهة الكيان المحتل ومستوطنيه، فيما تشكل المساحة الأكبر من المناطق "ج" الرازحة تحت أطماع الاحتلال للسيطرة الكاملة عليها.



ولطالما شكلت مخيمات شمال الضفة الغربية الشوكة العتيدة في دائرة المواجهة النضالية مع الاحتلال، بما تجسد مؤخراً مع قرار الأخير بتنفيذ عمليات عسكرية لقمع الغضب الفلسطيني، ونشر المزيد من عناصره الإضافية، مما أدى لاتجاه الأمور نحو التصعيد حد الانفجار، والتي تخلف عادة العديد من الضحايا الشهداء والمصابين، والدمار في البنية التحتية والمنازل، أسوة بما حدث قبل أيام في مخيم "نور شمس" للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.



ويلاحظ أن حكومة الاحتلال اليمينية استهدفت مخيمات شمال الضفة الغربية، أبرزها جنين وبلاطة قرب نابلس وعقبة جبر قرب أريحا ونور شمس، بسلسلة عمليات عسكرية تكثفت منذ مطلع العام الحالي، بما يؤدي إلى مزيد من الصدام مع الفلسطينيين.



ويتربع مخيم جنين على عرش المخيمات الأكثر سخونة في الضفة الغربية، حيث تعتبره سلطات الاحتلال مصدر القلق الدائم، ونفذت فيه عدة عمليات منذ بداية العام الحالي، استشهد خلالها نحو 73 فلسطينياً، فيما تضرر حوالي 80 % من منازل المخيم بشكل جزئي أو كامل.



جاء ذلك بالتزامن مع الإضراب الشامل الذي عم أمس مدينة الخليل حداداً على روح الشهيد الطفل ميلاد الراعي (15 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال.



وشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الراعي، وسط المسيرات والتظاهرات الجماهيرية والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، والمطالبة بالرد على انتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مما أدى لاندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال أثناء محاولتها تفريق التجمعات بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان عند مدخل مخيم العروب، شمال مدينة الخليل.



وأكدت حركة "حماس"، أن الشعب الفلسطيني سيبقى مستنفراً في كل المناطق للمواجهة وصد عدوان الاحتلال، مبينة إلى أن معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، معركة طويلة ستنتهي حتما باندحاره واستعادة حرية الفلسطينيين.



بدورها دعت كل من "حركة المجاهدين" وحركة الأحرار الفلسطينية، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.



من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المستمرة ضد الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العروب شمال الخليل واطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين مما أدى الى استشهاد الطفل ميلاد الراعي وإصابة عشرات الفلسطينيين.



وقالت "الخارجية الفلسطينية" إن هذا يأتي بشكل يتزامن من استمرار هجمات وجرائم عناصر الإرهاب الإسرائيلي في انحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية، فيما تواصلت اعتداءاتهم على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب في الخليل، وبيت لحم وطوباس والاغوار الشمالية وغيرها.



واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم والاقتحامات الدموية هي تنفيذ لسياسة حكومية اسرائيلية رسمية، هادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وضرب مقومات صموده وإرادته في التخلص من الاحتلال، تمهيدا لتنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية وتعميق الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات على حساب أرض دولة فلسطين، لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.



وحملت حكومة الاحتلال، برئاسة "بنيامين نتنياهو"، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، منتقدة ضعف ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وفرض عقوبات على الاحتلال، بما يشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين.



واعتبرت "الخارجية الفلسطينية" أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لسلطات الاحتلال تؤمن افلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وتقوض أيضاً أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.



وطالبت بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.

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