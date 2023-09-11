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سيول: قمة محتملة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي

9/11/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ترى ((احتمالية)) لعقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تكهنات بشأن زيارة كيم المحتملة لروسيا.
وذكرت وكالة ((يونهاب)) الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا التقييم من جانب المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها كيو جاء في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن كيم وبوتين قد يعقدان قمة، على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، هذا الأسبوع، على الرغم من عدم ورود تصريح من جانب بيونغ يانغ وموسكو بشأن زيارة كيم المحتملة.
وقال المتحدث، للصحافيين الذين سألوا بشأن الزيارة المحتملة للزعيم الكوري الشمالي لروسيا: ((تقييم وزارة الدفاع هو أن هناك احتمالية أن يقوم كيم جونغ أون بزيارة روسيا))، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الأنباء الألمانية)).
وأضاف: ((إذا جرت الزيارة، نعتقد أنه سوف يتم السعي لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)).
ورفضت موسكو، السبت، التعليق على التقارير بشأن زيارة محتملة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، وقال المتحدث باسم الكرملين إن أكبر ضيف أجنبي سيزور البلاد الأسبوع المقبل هو نائب رئيس لاوس باني ياتوتو، وإن ((ليس لديها ما تقوله)) بشأن زيارة محتملة لكيم جونغ أون.
وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) (الاثنين)، أن كيم سيجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأنه قد يزورها خلال المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في فلاديفوستوك.
وأضاف المتحدث أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانغ قوه تشينغ، حسب ما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء. وكان من بين الحاضرين السابقين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني، لكن العقوبات الغربية ضد موسكو أدت إلى خفض المشاركة الأجنبية في مثل هذه الأحداث. وفي العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا جيشها إلى أوكرانيا، كان رؤساء وزراء أرمينيا ومنغوليا وميانمار من بين أبرز الضيوف، في حين خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المنتدى عبر الفيديو.-(وكالات)



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