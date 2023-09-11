Monday, 11 September 2023 11:01 GMT

روسيا تدرس إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

9/11/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.

وقال ريشيتنيكوف في خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد": "إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات.

من الدول التي نعمل معها وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. واقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا. حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة. لهذا السبب نهتم بهذا".

اعتبارا من 1 أغسطس الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.

كما تم، اعتبارا من 1 أغسطس الماضي أيضا، إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران. من جهته قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، أن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024.

RT



MENAFN11092023000072011014ID1107047546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث