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الشيخ جراح المقدسي.. حي القنصليات العربية حتى عام 1967

9/11/2023 2:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



على رأس تلة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، تبرز شجرة أرز طويلة هي الوحيدة من نوعها في المدينة.
الشجرة تجاور منزلا قديما مملوكا لعائلة مقدسية وبات مقرا لإقامة دبلوماسي أيرلندي، ولكنه كان مقرا للقنصلية اللبنانية حتى عام 1967، وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل باقي المدينة.
وهذه لم تكن القنصلية العربية الوحيدة في المدينة حتى احتلالها، إذ توجد حتى الآن أبنية كانت قبل 1967 مقار للقنصليات المصرية والعراقية والسعودية والسورية.
غير أنه بعد ذلك العام اختفت القنصليات العربية وبقيت مقار قنصليات أخرى بينها التركية والفرنسية والبريطانية والإسبانية والبلجيكية والإيطالية والسويدية واليونانية.
وغالبية القنصليات التي كانت وتلك التي لا تزال قائمة، تتواجد حصرا في حي الشيخ جراح الذي يطلق عليه البعض "حي القنصليات".
وتتواجد بعض القنصليات في مبانٍ مملوكة لعائلات مقدسية ثرية وأخرى في أبنية مملوكة لدول منذ عقود.
والعديد من القنصليات التي كانت في القدس حتى 1967، كانت تتواجد حتى عام 1948 (قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة) في حي الطالبية الذي بات منذ ذلك الحين جزءا من القدس الغربية.
وحاليا تُعتبر منطقة القنصليات في حي الشيخ جراح من أغلى المناطق في القدس الشرقية من حيث ثمن المنازل أو إيجاراتها الشهرية.
ويفضل الكثير من الدبلوماسيين الأجانب استئجار منازل لهم في المنطقة التي يتواجد فيها أيضا فندق الأمبسادور ومستشفى العيون والمستشفى الفرنسي.
منطقة مؤسسات
الخبير الفلسطيني في شؤون القدس خليل التفكجي قال للأناضول إن "هذه المنطقة كانت وما زالت طريق المواصلات العامة باتجاه الشمال، أي (مدينة) رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة) وغيرها من المدن، ولذلك كانت مرغوبة من قِبل الدبلوماسيين".
وأضاف: "وأيضا هي منطقة مملوكة لعائلات ثرية فلسطينية قامت ببناء الأبنية الجيدة ذات المستوى الثقافي الرفيع، وفي نفس الوقت فإنها كانت منطقة مقامة حديثا".
و"أيضا في ذلك الوقت كانت هناك قنصليات عديدة، بما فيها التركية والفرنسية والإسبانية وأيضا المؤسسات الحكومية والثقافية، وبالتالي هي تعتبر منطقة مؤسسات حكومية وخاصة ودبلوماسية، وأقيمت فيها عدة فنادق"، بحسب التفكجي.
حاليا، لا توجد أي علامات على الأبنية تشير إلى القنصليات العربية التي كانت في الحي، ولكن كبار السن في المنطقة لا يزالون يذكرونها جيدا.
وكان بإمكان رجل وامرأة فلسطينيين صادفهما طاقم الأناضول، خلال إعداد التقرير، أن يشيرا إلى موقع القنصليات التي كانت قائمة في محيط منزليهما الحالي، ولكنهما رفضا الحديث إلى الإعلام.
شجرة أرز لبنانية
ولا تزال البناية التي كانت قنصلية لبنان تحافظ على جماليتها، ولكن العلم المرفوع عليها حاليا هو علم أيرلندا، وإلى جانب البناية، توجد شجرة أرز ضخمة.
وهو يشير إلى البناية، قال التفكجي: "كانت القنصلية اللبنانية هنا، وكما تشاهدون فإن جزءا من هذا التراث هو شجرة الأرز اللبنانية".
وتابع: "بقيت القنصلية اللبنانية في هذا المبنى حتى العام 1967 عندما تم إغلاقها، ولكن شجرة الأرز ما زالت موجودة حتى الآن لتكون شاهدة على ذلك التاريخ".
إحدى البنايات الجميلة القريبة كانت حتى 1967 مقرا للقنصلية المصرية، بعد انتقالها إثر حرب 1948 من حي الطالبية في القدس الغربية.
وقال التفكجي: "كانت القنصلية المصرية موجودة هنا في الشيخ جراح حتى العام 1967، وما بعد ذلك التاريخ أُغلقت ثم تحولت إلى مقر للقنصلية الفرنسية التي تستخدمها الآن كملحقية ثقافية واقتصادية".
وعلى مقربة منها كانت توجد القنصلية السورية العامة في القدس. وبحسب التفكجي، "تم إغلاق القنصلية السورية في العام 1967".
ويتضح أن البناية عادت لتُستخدم كمسكن لعائلة فلسطينية.
العاصمة الثانية للأردن
وعلى مسافة غير بعيدة، كانت توجد القنصلية العراقية، التي تواجدت في منزل لعائلة مقدسية، لا تزال تقيم فيه حتى الآن.
وهو يقف أمام المبنى، قال التفكجي: "هنا كانت القنصلية العراقية قبل عام 1967، وكان هناك أيضا على مسافة ليست بعيدة منها القنصليات السعودية والمصرية والسورية واللبنانية وغيرها".
ولفت إلى أن القدس الشرقية كانت العاصمة الثانية للأردن بعد العاصمة عمان، ولذلك أُطلق على المقار الدبلوماسية اسم قنصلية وليس سفارة.
وأردف أن "العاصمة الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية كانت في القدس، وفيها انتشرت القنصليات، أما السفارات فكانت في العواصم الرئيسية، وهي في هذه الحالة عمان".
منطقة استيطانية معزولة
التفكجي قال إن "القنصليات كانت كلها مستأجرة من عائلات مقدسية، بما فيها الحسيني والنشاشيبي وبركات وغيرها".
وزاد بأن "المنطقة كانت وما زالت هادئة، وهي بمثابة المركز الدبلوماسي وهي منطقة القناصل".
ومنطقة الشيخ جراح، بحسب الفلسطينيين، من المناطق الأكثر استهدافا بالاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة، التي يتمسك بها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتهدد السلطات الإسرائيلية بإخلاء عشرات المنازل الفلسطينية في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.
وقبل سنوات، أقامت السلطات بؤرة استيطانية في الحي لصالح مستوطنين على أنقاض فندق شبرد الذي تم هدمه.
و"ما يحدث في الشيخ جراح الآن هو تحويل هذه المنطقة من منطقة دبلوماسية إلى منطقة معزولة وتغيير معالمها سواء التاريخية أو المشهد العام"، كما ختم التفكجي.-(الأناضول)



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