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بعد 22 عاما.. تداعيات هجمات 11 سبتمبر لم تنته بعد

9/11/2023 2:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



- في 11 سبتمبر 2001، استولت مجموعات صغيرة من الخاطفين على 4 طائرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوسطن وواشنطن إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، واستخدمتها لضرب مبانٍ بارزة في نيويورك وواشنطن.
- لا تزال الولايات المتحدة، التي تعرضت لتلك الهجمات الإرهابية، منخرطة في عمليات عالمية لإنهاء تهديدات تشكلها تنظيمات مثل "القاعدة" و"داعش"..

قبل 22 عاما، عاش الأمريكيون صدمة مرعبة إثر ارتطام طائرتي ركاب بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، كأول هجوم على الأراضي الأمريكية منذ هجوم اليابان على ميناء بيرل هاربر قبل 60 عاما.
ففي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، استولت مجموعات صغيرة من الخاطفين على أربع طائرات ركاب أقلعت من نيويورك وبوسطن وواشنطن إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، واستخدمتها لضرب مبانٍ بارزة في نيويورك وواشنطن.
وضربت طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بينما دمرت طائرة ثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن.
أما الطائرة الرابعة، فتحطمت في حقل بولاية بنسلفانيا، ويُعتقد أن الخاطفين كانوا يعتزمون استخدامها في مهاجمة مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس)، في واشنطن العاصمة.
بعدها بوقت قصير، أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مجالها الجوي، في محاولة لوقف المزيد من الهجمات المحتملة.
وأودت الهجمات بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص، وتعرض نحو 400 ألف شخص لسحابة غبار مسرطنة، أغلبهم من رجال الإطفاء والشرطة الذين عملوا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين.
حرب عالمية على الإرهاب
عقب الهجوم، شرعت الولايات المتحدة في حملة دولية للقضاء على تنظيم "القاعدة" وجميع الدول التي توفر ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، بعد أن تبنى التنظيم هجمات 11 سبتمبر.
وفي خطاب أمام أعضاء الكونغرس بعد تسعة أيام من الهجمات، قال الرئيس الأمريكي حينها جورج دبليو بوش (2001-2009 ): "من اليوم فصاعدا، ستعتبر الولايات المتحدة أي دولة تؤوي أو تدعم الإرهاب بأنها نظام معادٍ"، معلنا وضع بلاده في "حالة تأهب للحرب".
واعتبر أن "الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب الذي يهدد أسلوب حياتنا هي إيقافه والقضاء عليه وتدميره في مكان نموه.. (دول العالم) إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين".
وفي إعلان رسمي للحرب العالمية على الإرهاب، أطلقت الولايات المتحدة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجمات 11 سبتمبر، أول رصاصة ضد حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان؛ إثر رفضها تسليم زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، الذي وصفته واشنطن بـ"العقل المدبر" للهجمات.
وخلال شهرين، تمكنت قوات الولايات المتحدة وحلفائها من إسقاط نظام حكم "طالبان"، وبعد نحو عامين ونصف من بداية الغزو، أعلن وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد نهاية العمليات القتالية الرئيسية، لكن وجود القوات الأمريكية استمر في أفغانستان لمدة 18 عاما إضافية.
لكن "طالبان" عادت إلى السيطرة على الحكم في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، بالتزامن من اكتمال المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية والدولية من البلد الآسيوي.
الحرب في العراق
وعلى الرغم من أن الحرب في أفغانستان هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إلا أن تداعيات حربها في العراق أدت إلى أعمال عدائية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
فبعد أقل من عامين من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، بدأت الحرب في العراق في مارس/ آذار 2003، إذ قادت واشنطن تحالفا دوليا أطاح بالرئيس العراقي صدام حسين (1979-2003)؛ بزعم تطويره أسلحة دمار شامل وارتباطه بتنظيم "القاعدة"، وهي ما اتضح لاحقا أنها مبررات كاذبة.
ومحاولا تبرير الحرب على العراق، قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قبل شهر من الغزو: "كل تصريح أدلي به اليوم مدعوم بمصادر موثوقة، ما نقدمه لكم هو حقائق واستنتاجات مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة".
لكن لم يتم العثور على أي أسلحة كيميائية ولا بيولوجية في العراق، رغم تحقيقات مكثفة أعقبت القضاء على صدام وجيشه، ليعلن باول لاحقا أن خطابه في مجلس الأمن كان "أكبر شي ندم عليه" خلال عقود من عمله في الخدمة العامة.
وعقب الإطاحة بصدام، شهد العراق أعمالا عدائية دموية متقطعة استمرت حتى انتهاء الاحتلال الأمريكي عام 2011.
ولا تزال واشنطن تحتفظ بقوات في العراق، بعد أن غيرت مهمتها من القتال إلى تقديم التدريب والاستشارات، لكن جماعات مسلحة عراقية تشن من حين إلى آخر هجمات على تلك القوات، مطالبةً بانسحاب أمريكي كامل.
غوانتانامو والتعذيب
مع اندلاع الحربين في أفغانستان والعراق، كانت معركة أخرى تدور تحت السطح شملت عمليات ترحيل سرية لمشتبه بهم في قضايا إرهاب تعرضوا لتعذيب وحشي في مواقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والسجن العسكري الأمريكي سيئ السمعة في خليج غوانتانامو بكوبا.
وفي 2014، أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا يتألف من أكثر من 500 صفحة انتقدت فيه تصرفات وكالة الاستخبارات ضمن برنامج الاعتقالات بشأن الإرهاب ومحاولتها التقليل من مدى الانتهاكات والكذب بشأن فاعلية البرنامج.
وكتبت رئيسة اللجنة ديان فاينشتاين في التقرير: "قرر موظفو وكالة الاستخبارات المركزية، بمساعدة اثنين متعاقدين خارجيين، بدء برنامج للاعتقال السري إلى أجل غير مسمى واستخدام أساليب الاستجواب الوحشية في انتهاك لقيمنا وللقانون الأمريكي والتزامات المعاهدات".
ومسلطا الضوء على انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق ارتكبها ضباط الوكالة الأمريكية، رصد التقرير ممارسات تعذيب شملت الإيهام بالغرق، ووضع المعتقلين في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، والحرمان من النوم والتغذية القسرية.
مقتل بن لادن
بعد حوالي 10 سنوات من عزو الولايات المتحدة لأفغانستان، تمكنت واشنطن من قتل بن لادن، حيث كان يقيم في مدينة أبوت آباد الباكستانية، على بعد أقل من ميل واحد من أكاديمية عسكرية رائدة في البلاد.
ففي في 2 مايو/ أيار 2011، عبرت طائرتا هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" الحدود الباكستانية، وحلقتا على ارتفاع منخفض من منزل بن لادن، حيث أنزلت قوات من العمليات الخاصة الأمريكية اقتحمت مكان إقامته وقتلته وأخذت جثته للتأكد من هويته.
وبعد التأكد من هويته، دُفن جثمان بن لادن في مكان ما شمال مياه بحر العرب. وتعتبر الولايات المتحدة قتل بن لادن أهم انتصار لها في حربها على الإرهاب.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الهدف من دفنه في البحر هو الحيلولة دون تحول قبره إلى مزار ولئلا تصبح جثته رمزا للتبجيل أو مصدر إلهام لمتشددين.
تنظيم داعش
لم يضع قتل بن لادن نهاية للحرب ضد الإرهاب، إذ ظهر تهديد إرهابي جديد في العراق يفوق بكثير المخاطر التي يشكلها تنظيم "القاعدة".
ففي 2011، ظهر تنظيم "داعش" بشكل بارز بإعلانه ما أسمها "الخلافة"، واجتذب أتباعا من جميع أنحاء العالم تجمعوا في الجارتين العراق وسوريا.
وفي أوج قوته، سيطر "داعش" على ثلث سوريا و40 بالمئة من العراق، وسط حالة من عدم الاستقرار على نطاق واسع.
وعلى الرغم من دحر "داعش" في العديد من المناطق في البلدين، نتيجة حملة عسكرية دولية بقيادة الولايات المتحدة، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا في المنطقة وفروعا له في غرب إفريقيا وأفغانستان.
وحتى اليوم، تشارك قوات أمريكية في جهود دولية تهدف إلى إنهاء تهديدات "داعش" و"القاعدة"، لكن من دون نهاية قريبة تلوح في الأفق. (الأناضول)



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