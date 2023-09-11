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رقم صادم.. عدد قتلى فيضانات ليبيا يتجاوز 2000 قتيل

9/11/2023 2:32:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي صاحبت الإعصار دانيال الذي ضرب الساحل الشمالي لليبيا أمس الأحد، إلى أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، إن عدد قتلى السيول التي ضربت مدينة درنة وحدها وصل إلى ألفي قتيل.

وهنالك مئات المفقودين في مدن ومناطق أخرى ضربتها الكارثة، ما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

وأكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.


من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

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