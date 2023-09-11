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للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. زلزال عنيف يهز إندونيسيا

9/11/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



للمرة الثانية خلال 48 ساعة ، شهدت إندونيسيا زلزالاً قوياً بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر، كان مركزه في جزيرة ((هالماهيرا)) بإندونيسيا، وفق ما أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.


وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن زلزال إندونيسيا وقع على عمق 160 كيلومتراً تحت الأرض.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية إثر الزلزال.

يشار إلى أن يوم السبت الماضي، وقع زلزال بشبه جزيرة ((ميناهاسا))، شمالي إندونيسيا، بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر.وكالات



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