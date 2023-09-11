Monday, 11 September 2023 11:00 GMT

معركة شرسة بين ليفربول وريال مدريد على صلاح

9/11/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، يوم الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ في البحث عن خيارات لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه المصري محمد صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور فيما قد ينذر بمعركة مشتعلة بينه وبين ريال مدريد الذي يرغب بضم الأول وينشط الثاني في صفوفه.
وبحسب الموقع الشهير، فإن ليفربول رفض انتقال المهاجم المصري إلى اتحاد جدة في الفترة الماضية، وتمسك بلاعبه حتى نهاية فترة الانتقالات في إنجلترا.
وأضاف التقرير: يجد ليفربول نفسه بين المطرقة والسندان، يريد بقاء صلاح والتجديد، لكن إذا لم ينجح هذا الموسم، فلن يتبقى سوى عام واحد على عقده في الصيف ما قد يعزز فرضيات رحيله.
ووفقا لـ"ذا أثلتيك" فإن الخيار الأول للنادي الإنجليزي هو التجديد، إلا أن ليفربول قام بإعداد قائمة بالبدائل المحتملين، وحلم النادي هو مبابي، إذا لم يجدد الفرنسي عقده مع باريس سان جيرمان، سيحاول ليفربول التوقيع معه صيف 2024، مع العلم بأن ريال مدريد هو حلم اللاعب ورغبته، لكنه سيحاول إقناع مبابي بالمال من البيع المحتمل لصلاح.
وواصل التقرير: الاسم الآخر الذي سيكون بمثابة قنبلة، هو فينيسيوس جونيور، على الرغم من أن الجناح البرازيلي سعيد جدا في مدريد، إلا أن ليفربول يرغب في ضمه بديلا لصلاح، إلى جانب ساكا من أرسنال وكفاراتسخيليا لاعب نابولي إضافة إلى كوبو وأنتوني وستيرلينغ أو مايكل أوليس.

ولم يتواصل ليفربول مع أي لاعب في الوقت الحالي، إذ يأمل في إقناع صلاح بالتجديد والبقاء، إلا أن النادي ينظر نحو الحلول المتاحة حال رحيله نجمه المصري الصيف القادم.-وكالات



MENAFN11092023000072011014ID1107047538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث