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10 نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة.. تعرفوا عليها

9/11/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعد الندم جزءًا طبيعيًا من الحياة، ويمكن أن يشعر به أي شخص لأسباب متنوعة، لكن يهدف الأشخاص الناجحون إلى تقليل عدد مسببات الشعور بالندم، بحسب ما نشره موقع "Hack Spirit".
ويعد "الندم المالي"، وهو أحد أنواع الشعور بالندم، مثله مثل الفشل، إذ يمكن تعلم الدروس منه وتوظيفه لتحقيق النجاح لاحقًا، وإن السعي لعيش حياة خالية من الندم يعني تغيير وجهة النظر والطريقة التي يقضي بها الشخص يومه، لا يحتاج الشخص إلى أسلوب حياة سريع الخطى ليعيش حياة أفضل، إنما يبدأ التغيير من الذات ومن المنزل، سواء كان الشخص رجل أعمال كبيرا أو مجرد عامل بسيط. ويوجد العديد من الخطوات والأنشطة التي ينبغي القيام بها لتجنب الشعور بالندم، كما يلي:
1. الاستماع لنصائح الكبار
إن التواصل وتجاذب أطراف الحديث مع الآباء والأمهات يفسح المجال أما الحصول على الكثير من النصائح والإرشادات الجيدة، التي تستند إلى التجارب والخبرات والحكمة، ووفقا لإحدى الدراسات، فإن سماع صوت الأم ينتج المزيد من الأوكسيتوسين، وهو هرمون يستخدمه الجسم لشفاء الجروح.
وإذا كان الجد، على سبيل المثال، يحب أن يذكر ماضيه، فيجب الاستماع إليه، فإن القصص والنصائح الحكيمة تمكن تراث الآخرين من الاستمرار في العيش بينما تسمح للمرء بتجنب ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها الكبار كما يمكن نقل الخبرات إلى الذرية المستقبلية.
2. التواصل الاجتماعي الواقعي
إن التواصل وتبادل الزيارات أو حضور المناسبات الاجتماعية مع الأصدقاء والجيران والأقارب تعتبر وسيلة جيدة للشعور بمزيد من الارتباط وزيادة الترابط في عصر يلهث فيه المرء للقيام بمسؤولياته.

3. صداقات جديدة
إن الخوف من التحدث إلى الغرباء أو مع أشخاص جدد يصيب بنوع ما من اضطراب القلق الاجتماعي، ويمكن تجنب تلك المشكلة من خلال توسيع الدائرة الاجتماعية، فإن تكوين صداقات جديدة أو بناء شبكة علاقات مهنية يؤدي إلى تحسين حياة المرء اجتماعيا، بل ويعزز فرصه ازدهاره المهني.
4. الرحلات العفوية
إن السفر هو أحد أعظم المتع التي تقدمها الحياة، إن القيام بأي رحلة عفوية لأي مكان في العالم يمنح المرء ذكريات جميلة دائمة. إن هناك الكثير لاستكشافه. إن التردد والتراجع عن القيام برحلات عفوية يمكن أن يسبب شعورًا بالندم لاحقًا.
5. حديقة ورود خاصة
إن شم الورود يمكن أن يُحسن حياة الشخص بالفعل، فوفقا لدراسة نُشرت في مجلة Time، يمكن لمجموعة واسعة من الزهور والنباتات تنقية الهواء والحماية من تلوث الهواء الداخلي والخارجي. إن إنشاء حديقة خاصة في المنزل، أيا كانت مساحته، يسمح ببدء هواية جديدة مفيدة للجسم والروح.
6. التقاط الصور التذكارية
يعزف البعض في بعض الأحيان عن المشاركة في صورة جماعية أو لقطات خلال المناسبات الاجتماعية أو لقاءات الأصدقاء، على الرغم من أنه بعد 20 عامًا، على سبيل المثال، ستمثل اللقطات ذكرى سعيدة وسيشعر الشخص بالندم إذا تذكر المناسبة وعدم مشاركته مع الحضور في التوثيق للذكريات السعيدة.
وتتساقط الذكريات من الأذهان مع مرور كل عام، لذا لا يجب أن يفقد الشخص ميزة توثيق تلك اللحظات الثمينة.
7. صنع الذكريات
يعد صنع ذكريات مع الأصدقاء أو العائلة جزءًا من عيش حياة خالية من الندم، أي أنه ينبغي بذل قصارى الجهد لخلق الذكريات، ويجب أن يكون الشخص على استعداد لتجربة أشياء جديدة والتقاط بعض الصور الذاتية أو الجماعية على طول الطريق. إن وسيلة موثوقة لعيش حياة مليئة بالابتسامات والسعادة.
8. تناول ما لذ وطاب
إن الاهتمام بالمظهر الشخصي ووزن الجسم بشكل مبالغ فيه يمكن أن يؤدي إلى حرمان الشخص لنفسه من متع لا حصر لها. إن الاستمتاع بتناول ما لذ وطاب دون إفراط يعتبر أحد أركان عيش حياة خالية من الندم. والعكس بالعكس صحيح إذا أن الإفراط والنهم يؤدي إلى الشعور بالندم على المديين القريب والبعيد.
9. رد الجميل للمجتمع
أن القيام بمهمة تطوعية من أجل قضية تهم الشخص هي أحد أفضل الطرق لإثراء الروح والقيام بشيء جديد. سواء كان الأمر يتعلق بجمع القمامة أو مساعدة المشردين، فإن إحساس الشخص بأنه يُحدث فرقًا سيجعل قلبه ينبض. إن رد الجميل للمجتمع المحيط والتعبير عن الامتنان من خلال القيام بمساعدة الآخرين يمنح شعور بالسعادة والرضا والثقة بالنفس.
10. الابتعاد عن منطقة الراحة
من المؤكد أن دفع الشخص لنفسه للخروج من ما يُطلق عليها "منطقة الراحة" يمكن أن يجعله يشعر ببعض التوتر، ولكن إذا اختار القيام بما هو مريح ولا يشعره بالقلق مؤقتًا، فإنه لن يتعلم أو ينمو أو يكتسب أي خبرات.
إن الشعور بالخوف في بعض الأحيان يكون شعورًا صحيًا وجيدًا، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تجنب الشعور بالندم قبل فوات الأوان.-وكالات



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