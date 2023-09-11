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لا عاصفة مطرية قادمة إلى الأردن.. وهذا ما سيحدث الأربعاء القادم

9/11/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني






تشير الخرائط الجوية وفق إدارة الأرصاد الجوية بأن هناك أمطار محلية ضعيفة ورياح متوسطة ستؤثر على المملكة الأربعاء القادم.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب في تصريح لـ"الغد" بأن ما أثر على ليبيا ومن بعدها السواحل المصرية ليس إعصارا كما يعتقد البعض وإنما هو عاصفة فقط كون خصائص الإعصار لم تتحقق في الحالة الجوية التي أثرت على تلك الدول ومن أبرز تلك الخصائص سرعة الرياح العالية جدا وفق آل خطاب.

وأضاف بأن العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ضربت بشدة ليبيا ومن ثم بفاعلية أقل حدة مصر حيث أن من خصائص العواصف أنها كلما دخلت اليابسة وابتعدت عن البحر ضعفت وتلاشت وهو ما حصل مع العاصفة "دانيال" التي تؤثر الآن على مصر.

ولفت بأن ما ستشهده المملكة الأربعاء القادم هو حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوية ناتجة عن بقايا العاصفة "دانيال" التي ستتلاشى خلال اليومين القادمين فوق مصر.

وكانت السلطات الليبية قد أكدت ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي صاحبت العاصفة "دانيال" التي ضرب الساحل الشمالي لليبيا أمس الأحد، إلى أكثر من ألفي شخص.




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