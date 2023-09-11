فريق عمان يظفر بكأس السوبر لكرة اليد للسيدات

فريق عمان يظفر بكأس السوبر لكرة اليد للسيدات
التاريخ
9/11/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ظفر فريق عمان بلقب كأس السوبر للسيدات بكرة اليد، بعد فوزه على فريق حرثا بنتيجة 24-18 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وتوجت أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي السعيد، بحضور رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي، فريق عمان بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حصلت لاعبات حرثا على الميداليات الفضية.
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