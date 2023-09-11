تكليف أبو رمان بأعمال مساعد لرئيس البلقاء التطبيقية

تكليف أبو رمان بأعمال مساعد لرئيس البلقاء التطبيقية
التاريخ
9/11/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ
الدكتور أحمد فخري العجلوني تكليف الأستاذ الدكتور سعيد أبو رمان بالقيام بأعمال
مساعد لرئيس الجامعة.
وبحسب
القرار، تم تكليف أبو رمان بمتابعة أعمال المراكز التابعة للجامعة؛ وهي مركز
الاستشارات والدراسات والتدريب ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري والمركز
الوطني للتدريب وتأهيل المدربين والمركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة
والمركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ومراكز التطوير الوظيفي
ومركز القياس والتشخيص الشامل للإعاقات، بالإضافة إلى متابعة استكمال إنشاء مركز
الرصد البيئي.
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