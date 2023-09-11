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تكليف أبو رمان بأعمال مساعد لرئيس البلقاء التطبيقية

9/11/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تكليف الأستاذ الدكتور سعيد أبو رمان بالقيام بأعمال مساعد لرئيس الجامعة.

وبحسب القرار، تم تكليف أبو رمان بمتابعة أعمال المراكز التابعة للجامعة؛ وهي مركز الاستشارات والدراسات والتدريب ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري والمركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين والمركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة والمركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ومراكز التطوير الوظيفي ومركز القياس والتشخيص الشامل للإعاقات، بالإضافة إلى متابعة استكمال إنشاء مركز الرصد البيئي.



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