افتتاح معرض صور فوتوغرافية بالكرك عن الأردن تعود لعام 1905

افتتاح معرض صور فوتوغرافية بالكرك عن الأردن تعود لعام 1905
التاريخ
9/11/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
افتتح مساء أمس الأحد، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، معرض للصور الفوتوغرافية عن الأردن "جالابير رحلة عبر شرق الأردن في 1905".
وقال مدير المعهد الفرنسي في الأردن جيل رولاند، خلال رعايته حفل الافتتاح، إن المعرض يأتي ضمن الروابط الثقافية العميقة بين الأردن وفرنسا بمختلف المجالات الثقافية والفنية.
وأضاف أن صور المعرض تعود إلى عام 1905، للأب اليسوعي الفرنسي لويس جالابير (1877-1943)، بعد زيارته للأردن في 1905، والتقاط الصور وتوثيقيها لعدد من المدن الأردنية.
وبين أن المعرض الذي يشتمل على نحو 43 صورة نادرة لشرق الأردن وبتنظيم من المعهد الثقافي الفرنسي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك، يعرض مواقع أثرية ومشاهد تتناول حياة القرية الاجتماعية والمناظر الطبيعية والمواقع الأثرية والتاريخية، منها سبيل الحوريات والمدرج الروماني في عمان ومشاهد في مناطق وبلدات ومدن أخرى منها جرش وعجلون والحصن في اربد ومادبا وقلعة الكرك وبلدة الربة ومعان والبترا وسير إنشاء الخط الحديدي الحجازي.
من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المعرض الذي يستمر من 10 -15 أيلول في جاليري مركز الحسن، وثقت لوحاته الفوتوغرافية طبيعية الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والتعليمي والجانب الحضاري للأردن وأنماط المعيشة، مؤكدة أهميتها في أرشفة تاريخ المنطقة للأجيال القادمة، حيث أنها تظهر عمق حضارة المكان الأردني وانفتاح الأردن على العالم.-(بترا)
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