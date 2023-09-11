Monday, 11 September 2023 10:59 GMT

75 % نسبة الانجاز بمشروع صيانة جزء من طريق جرش

9/11/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، مساء يوم أمس الاحد سير العمل بمشروع صيانة طريق جرش الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات جرش وعجلون وإربد.

وأستمع أبو السمن خلال جولة ليلية في موقع العمل، من العاملين في المشروع الى موجز عن سير الأعمال وأبرز الملاحظات والتحديات التي تواجه المشروع، مثمنا تعاون ادارة السير في مديرية الامن العام وجهود العاملين الذين يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أعمال الصيانة بأسرع وقت وأفضل المواصفات.

ولفت الى أهمية الطريق الذي يعد شريانًا حيويا يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان ويتميز بأهمية اجتماعية واقتصادية وسياحية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة، مشددا على أهمية انهاء الاعمال قبل دخول فصل الشتاء.

وتقوم وزارة الأشغال بتنفيذ صيانة لبعض أجزاء الطريق، حيث يجري العمل حاليا على المنطقة الممتدة من جسر سلحوب لغاية المنطقة الحرفية التابعة لبلدية جرش بطول 25 كلم، وتشمل الاعمال كشط سطح الطريق القائم وتخشين كتف الطريق واعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة واعمال الدهانات الارضية وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية.



MENAFN11092023000072011014ID1107047519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث