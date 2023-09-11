إغلاق مستشفى خاص في إربد لنقص الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية
التاريخ
9/11/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم اليوم الاثنين إغلاق إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة اربد بناء على تنسيب من وزارة الصحة نتيجة نقص الخدمات اللوجستية.
وأوضح العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإغلاق جاء نتيجة وجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية في المستشفى، إضافة إلى وجود بعض النواقص المتصلة بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية الى جانب حاجة المستشفى لإصلاحات في البناء المقام.
وأشار إلى أن الإغلاق سيستمر لحين تصويب كامل الأوضاع التي تتطلبها الوزارة وتخص المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها أمس وضمت ممثلين عن الدوائر المعنية وقامت بالكشف على المستشفى أوردت بعض الملاحظات المهمة والتي تحتاج الى معالجة فورية.
(بترا)
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