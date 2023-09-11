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إغلاق مستشفى خاص في إربد لنقص الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية

9/11/2023 2:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم اليوم الاثنين إغلاق إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة اربد بناء على تنسيب من وزارة الصحة نتيجة نقص الخدمات اللوجستية.
وأوضح العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإغلاق جاء نتيجة وجود خلل في أنظمة الطاقة الكهربائية في المستشفى، إضافة إلى وجود بعض النواقص المتصلة بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية الى جانب حاجة المستشفى لإصلاحات في البناء المقام.
وأشار إلى أن الإغلاق سيستمر لحين تصويب كامل الأوضاع التي تتطلبها الوزارة وتخص المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها أمس وضمت ممثلين عن الدوائر المعنية وقامت بالكشف على المستشفى أوردت بعض الملاحظات المهمة والتي تحتاج الى معالجة فورية.
(بترا)



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