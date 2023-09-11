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9.5% انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو

9/11/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 9.5% خلال شهر يوليو 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بحسب تقرير من الهيئة العامة للإحصاء، بالرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع.
كما ساهم انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر يوليو 2023م بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وتشير نتائج شهر يوليو 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت إنتاجها النفطي في شهر يوليو من العام الحالي ليصل إلى 9 مليون برميل يوميا.
فيما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 8.7% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة %21 وذلك مقارنة بشهر يوليو2022م.

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