9.5% انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو

9.5% انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يوليو
التاريخ
9/11/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 9.5% خلال شهر يوليو 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بحسب تقرير من الهيئة العامة للإحصاء، بالرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع.
كما ساهم انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر يوليو 2023م بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وتشير نتائج شهر يوليو 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت إنتاجها النفطي في شهر يوليو من العام الحالي ليصل إلى 9 مليون برميل يوميا.
فيما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 8.7% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة %21 وذلك مقارنة بشهر يوليو2022م.
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