شمول تشارك بجناح مميز في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض
التاريخ
9/11/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استعراضاً لأحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة العربية السعودية، تشارك شركة شمول القابضة في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر بجناح متكامل ومتميز.
وعبَّرت شركة شمول عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: "نحن سعداء بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يحتفي بالقطاع العقاري، حيث نسعى إلى تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية".
وحول المشاريع التي تشارك شمول في المعرض من خلالها، صرحت: "نشارك اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة أحدث مشاريعنا في قطاع التطوير العقاري والترفيهي والسياحي في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل محفظتنا حالياً مشروعي الأڤنيوز- الرياض والأڤنيوز- الخبر اللذين يجري العمل على تشييدهما".
الأڤنيوز- الرياض ضمن أكبر مجمعات الشرق الأوسط
يعد الأڤنيوز- الرياض أحد أهم المشاريع العقارية الضخمة التي تتولى شركة شمول تطويرها في مدينة الرياض، حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 16 مليار ريال.
ويتميز مشروع الأڤنيوز- الرياض بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، في شمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 398,269 متر مربع.
ومن المتوقع أن يصبح الأڤنيوز- الرياض أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط، حيث سيتضمن 9 مناطق تسوق، وأكثر من 19 صالة سينما، بالإضافة إلى 5 أبراج، حيث سيضم البرج الأول مكاتب، والثاني فندق والدروف استوريا -إحدى العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون-، والثالث شقق سكنية فاخرة، بينما سيتضمن البرجين الرابع والخامس فندقي كانوبي وكونراد من علامات هيلتون، بالإضافة إلى عيادات طبية ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 15 ألف مركبة، مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.
وسيعكس الأڤنيوز- الرياض العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.
الأڤنيوز- الخبر يتميز بأحدث التصاميم
يقع مشروع الأڤنيوز- الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 168,532 متر مربع.
كما سيضم الأڤنيوز- الخبر 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و 10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي أحد علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.
وسيتميز الأڤنيوز- الخبر بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة.
الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يعقد فيها معرض سيتي سكيب العالمي في مدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة تحالف، حيث يقدم المعرض فرصة مميزة للشركات والمستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري للاطلاع على أحدث التطورات والمفاهيم الجديدة والرائدة في عالم العقارات.
عن شمول
تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة على الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط .
منذ تأسيس شمول تضمنت خطط الشركة عدداً من المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً للمعايير العالمية، لتحقق بدورها أهداف المستثمرين، ودعم خطط صناع القرار للتنمية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في النمو القومي من خلال خلق فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة والخدمات والتجزئة.
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