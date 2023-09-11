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شمول تشارك بجناح مميز في معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض

9/11/2023 2:28:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استعراضاً لأحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة العربية السعودية، تشارك شركة شمول القابضة في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر بجناح متكامل ومتميز.
وعبَّرت شركة شمول عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: "نحن سعداء بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يحتفي بالقطاع العقاري، حيث نسعى إلى تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية".
وحول المشاريع التي تشارك شمول في المعرض من خلالها، صرحت: "نشارك اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة أحدث مشاريعنا في قطاع التطوير العقاري والترفيهي والسياحي في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل محفظتنا حالياً مشروعي الأڤنيوز- الرياض والأڤنيوز- الخبر اللذين يجري العمل على تشييدهما".
الأڤنيوز- الرياض ضمن أكبر مجمعات الشرق الأوسط
يعد الأڤنيوز- الرياض أحد أهم المشاريع العقارية الضخمة التي تتولى شركة شمول تطويرها في مدينة الرياض، حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 16 مليار ريال.
ويتميز مشروع الأڤنيوز- الرياض بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، في شمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 398,269 متر مربع.
ومن المتوقع أن يصبح الأڤنيوز- الرياض أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط، حيث سيتضمن 9 مناطق تسوق، وأكثر من 19 صالة سينما، بالإضافة إلى 5 أبراج، حيث سيضم البرج الأول مكاتب، والثاني فندق والدروف استوريا -إحدى العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون-، والثالث شقق سكنية فاخرة، بينما سيتضمن البرجين الرابع والخامس فندقي كانوبي وكونراد من علامات هيلتون، بالإضافة إلى عيادات طبية ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 15 ألف مركبة، مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.
وسيعكس الأڤنيوز- الرياض العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.
الأڤنيوز- الخبر يتميز بأحدث التصاميم
يقع مشروع الأڤنيوز- الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 168,532 متر مربع.
كما سيضم الأڤنيوز- الخبر 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و 10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي أحد علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.
وسيتميز الأڤنيوز- الخبر بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة.
الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يعقد فيها معرض سيتي سكيب العالمي في مدينة الرياض، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة تحالف، حيث يقدم المعرض فرصة مميزة للشركات والمستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري للاطلاع على أحدث التطورات والمفاهيم الجديدة والرائدة في عالم العقارات.
عن شمول
تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة على الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط .
منذ تأسيس شمول تضمنت خطط الشركة عدداً من المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً للمعايير العالمية، لتحقق بدورها أهداف المستثمرين، ودعم خطط صناع القرار للتنمية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في النمو القومي من خلال خلق فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة والخدمات والتجزئة.

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