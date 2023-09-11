برعاية الحقيل ..تنظم الهيئة السعودية للمقاولين وشركة دي إم جي إفنتس قمة البنية التحتية السعودية بالرياض
التاريخ
9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تنظم الهيئة السعودية للمقاولين وشركة دي إم جي إفنتس قمة البنية التحتية السعودية المصاحبة للمعرض السعودي للبنية التحتية بتاريخ 11-13 سبتمبر 2023 وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
قادت خطط المملكة العربية السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ووترسيخ مكانتها كمركز للاستثمار والخدمات اللوجستية إلى ظهور مشاريع بنية تحتية ضخمة. وسيجمع المعرض السعودي للبنية التحتية، الذي يغطي قطاعات مختلفة من صناعة البنية التحتية، عارضين محليين ودوليين لمدة ثلاثة أيام لعرض المنتجات وتقديم حلول مبتكرة بهدف إحداث تحول في مشهد البنية التحتية في المملكة.
سيقام المعرض السعودي للبنية التحتية بدعم من قبل الهيئة السعودية للمقاولين بصفتها الجهة المنظمة لقطاع المقاولات.
وتعليقاً على شراكتها مع الحدث، قال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين: "تكرس الهيئة السعودية للمقاولين جهودها لتعزيز صناعة المقاولات في المملكة، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل التواصل من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات.
ويوفر المعرض السعودي للبنية التحتية فرصاً متنوعة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات بين المقاولين وأصحاب المصلحة والشركات، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني".
ستقدم أكثر من 275 شركة محلية ودولية تمثل 20 دولة بما في ذلك المملكة منتجات وخدمات متطورة وحلولاً مبتكرة في المعرض السعودي للبنية التحتية. ستستضيف نسخة هذا العام أجنحة لثمانية دول وهي مصر والصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا وتركيا وألمانيا والهند.
كما أظهرت علامات تجارية معروفة تشارك لأول مرة كالبواني وإنجي (ENGIE) و شركة تصنيع (TASNEE) وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) وشركة وايت هلمت (WHITEHELMET) دعماً قوياً لمعرض البنية التحتية السعودي وتحتفل بمشاركتها الافتتاحية في هذا الحدث.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس لقطاع الانشاءات في شركة دي إم جي إفنتس: "يعمل المعرض السعودي للبنية التحتية كمركز حيث يجتمع العارضون المحليون والدوليون لتقديم منتجات وخدمات وخبرات البنية التحتية المتطورة.
يوفر هذا الحدث محادثات لا تقدر بثمن مع خبراء الصناعة، مما يعزز المشاركة الدولية مع توفير منصة للشركات المحلية لعرض قدراتها. في هذا التجمع والمعرض الذي تم بيعه بالكامل، نجحنا في تسخير نقاط القوة في كل دولة مشاركة، وخلق عرض فريد للابتكار والتعاون ".
تبادل المعرفة في صلب القمة السعودية للبنية التحتية
خلال افتتاح القمة السعودية للبنية التحتية التي تنظمها شركة دي إم جي إفنتس مع الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، سيلقي الكلمة الترحيبية المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. ستقدم القمة ومحادثات الصناعة مناقشات تثري الفكر تشمل الوزارات وصانعي السياسات وقادة الصناعة والخبراء المتخصصين.
وستضم القمة حلقة نقاش وزارية رفيعة المستوى حول قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، بمشاركة معالي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، و سعادة المهندس سلطان بن حسين ال مشهور، الوكيل المساعد للمشاريع – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وسعادة المهندس بسام البسام، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
ستشهد القمة جلسة حوارية حول إمكانات البنية التحتية المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا اوالمعلومات 4.0 في قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، واعتماد قرارات استثمارية ذكية لدعم تطوير البنية التحتية يقدمها غريغوري جرجيان ، رئيس الاستثمارات والشؤون القانونية في مجموعة البحر الأحمر العالمية. كما ستضم القمة جلسة مناقشات حول إطلاق العنان للإمكانات من خلال الأطر السياسية والتنظيمية لسد فجوات البنية التحتية بمشاركة مجموعة من المتحدثين تضم طه الصافي، مدير معايير العمل والعمالة، الهيئة السعودية للمقاولين (SCA). المهندس صالح الزهراني، المدير العام للمركز السعودي للاعتماد، وغيرهم.
بالاضافة إلى ذلك، ستضم القمة جلسة حول قيادة الاقتصاد الدائري و صافي الانبعاث الصفري في البنية التحتية بمشاركة متحدثين بارزين بما في ذلك إيما دانيميلر، رئيسة الاستدامة والمخاطر، شركة نيوم للطاقة والمياه "إينووا"، وستيف ليموين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة دالكيا إي دي إف، وآخرون.
كما سيستضيف المعرض السعودي للبنية التحتية جلسات محادثات الصناعة المجانية في اليوم الثالث من المعرض. وسيتيح للحضور الفرصة لاكتساب المعرفة والرؤى العملية حول موضوعات مثل إنشاء نموذج مناسب للبنية التحتية للمدن الذكية من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، وتكييف نمذجة معلومات المباني في الدور المتغير للمسح الكمي والقياس والقياس في البنية التحتية للجودة السعودية، وغيرها.
"عقدت أول قمة سعودية للبنية التحتية على الإطلاق خلال افتتاح المعرض السعودي للبنية التحتية كحدث ليوم واحد في عام 2022. ومع ذلك، من المقرر أن تكون قمة هذا العام أكثر شمولاً وجاذبية، حيث تستمر لمدة يومين، حيث تنظمها الهيئة السعودية للمقاولين مع dmg events، مما يوفر دعما وتوجيها قيمين".
المعرض السعودي للبنية التحتية مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة.
لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالدخول. للتسجيل، يرجى زيارة:
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