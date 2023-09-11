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برعاية الحقيل ..تنظم الهيئة السعودية للمقاولين وشركة دي إم جي إفنتس قمة البنية التحتية السعودية بالرياض

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تنظم الهيئة السعودية للمقاولين وشركة دي إم جي إفنتس قمة البنية التحتية السعودية المصاحبة للمعرض السعودي للبنية التحتية بتاريخ 11-13 سبتمبر 2023 وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
قادت خطط المملكة العربية السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ووترسيخ مكانتها كمركز للاستثمار والخدمات اللوجستية إلى ظهور مشاريع بنية تحتية ضخمة. وسيجمع المعرض السعودي للبنية التحتية، الذي يغطي قطاعات مختلفة من صناعة البنية التحتية، عارضين محليين ودوليين لمدة ثلاثة أيام لعرض المنتجات وتقديم حلول مبتكرة بهدف إحداث تحول في مشهد البنية التحتية في المملكة.
سيقام المعرض السعودي للبنية التحتية بدعم من قبل الهيئة السعودية للمقاولين بصفتها الجهة المنظمة لقطاع المقاولات.
وتعليقاً على شراكتها مع الحدث، قال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين: "تكرس الهيئة السعودية للمقاولين جهودها لتعزيز صناعة المقاولات في المملكة، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل التواصل من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات.
ويوفر المعرض السعودي للبنية التحتية فرصاً متنوعة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات بين المقاولين وأصحاب المصلحة والشركات، مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني".
ستقدم أكثر من 275 شركة محلية ودولية تمثل 20 دولة بما في ذلك المملكة منتجات وخدمات متطورة وحلولاً مبتكرة في المعرض السعودي للبنية التحتية. ستستضيف نسخة هذا العام أجنحة لثمانية دول وهي مصر والصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيطاليا وتركيا وألمانيا والهند.
كما أظهرت علامات تجارية معروفة تشارك لأول مرة كالبواني وإنجي (ENGIE) و شركة تصنيع (TASNEE) وشركة عبر المملكة السعودية (سبك) وشركة وايت هلمت (WHITEHELMET) دعماً قوياً لمعرض البنية التحتية السعودي وتحتفل بمشاركتها الافتتاحية في هذا الحدث.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس لقطاع الانشاءات في شركة دي إم جي إفنتس: "يعمل المعرض السعودي للبنية التحتية كمركز حيث يجتمع العارضون المحليون والدوليون لتقديم منتجات وخدمات وخبرات البنية التحتية المتطورة.
يوفر هذا الحدث محادثات لا تقدر بثمن مع خبراء الصناعة، مما يعزز المشاركة الدولية مع توفير منصة للشركات المحلية لعرض قدراتها. في هذا التجمع والمعرض الذي تم بيعه بالكامل، نجحنا في تسخير نقاط القوة في كل دولة مشاركة، وخلق عرض فريد للابتكار والتعاون ".
تبادل المعرفة في صلب القمة السعودية للبنية التحتية
خلال افتتاح القمة السعودية للبنية التحتية التي تنظمها شركة دي إم جي إفنتس مع الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، سيلقي الكلمة الترحيبية المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. ستقدم القمة ومحادثات الصناعة مناقشات تثري الفكر تشمل الوزارات وصانعي السياسات وقادة الصناعة والخبراء المتخصصين.
وستضم القمة حلقة نقاش وزارية رفيعة المستوى حول قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، بمشاركة معالي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، و سعادة المهندس سلطان بن حسين ال مشهور، الوكيل المساعد للمشاريع – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان وسعادة المهندس بسام البسام، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
ستشهد القمة جلسة حوارية حول إمكانات البنية التحتية المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا اوالمعلومات 4.0 في قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، واعتماد قرارات استثمارية ذكية لدعم تطوير البنية التحتية يقدمها غريغوري جرجيان ، رئيس الاستثمارات والشؤون القانونية في مجموعة البحر الأحمر العالمية. كما ستضم القمة جلسة مناقشات حول إطلاق العنان للإمكانات من خلال الأطر السياسية والتنظيمية لسد فجوات البنية التحتية بمشاركة مجموعة من المتحدثين تضم طه الصافي، مدير معايير العمل والعمالة، الهيئة السعودية للمقاولين (SCA). المهندس صالح الزهراني، المدير العام للمركز السعودي للاعتماد، وغيرهم.
بالاضافة إلى ذلك، ستضم القمة جلسة حول قيادة الاقتصاد الدائري و صافي الانبعاث الصفري في البنية التحتية بمشاركة متحدثين بارزين بما في ذلك إيما دانيميلر، رئيسة الاستدامة والمخاطر، شركة نيوم للطاقة والمياه "إينووا"، وستيف ليموين، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة دالكيا إي دي إف، وآخرون.
كما سيستضيف المعرض السعودي للبنية التحتية جلسات محادثات الصناعة المجانية في اليوم الثالث من المعرض. وسيتيح للحضور الفرصة لاكتساب المعرفة والرؤى العملية حول موضوعات مثل إنشاء نموذج مناسب للبنية التحتية للمدن الذكية من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، وتكييف نمذجة معلومات المباني في الدور المتغير للمسح الكمي والقياس والقياس في البنية التحتية للجودة السعودية، وغيرها.
"عقدت أول قمة سعودية للبنية التحتية على الإطلاق خلال افتتاح المعرض السعودي للبنية التحتية كحدث ليوم واحد في عام 2022. ومع ذلك، من المقرر أن تكون قمة هذا العام أكثر شمولاً وجاذبية، حيث تستمر لمدة يومين، حيث تنظمها الهيئة السعودية للمقاولين مع dmg events، مما يوفر دعما وتوجيها قيمين".
المعرض السعودي للبنية التحتية مجاني للمهنيين في التجارة والصناعة.
لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالدخول. للتسجيل، يرجى زيارة:

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