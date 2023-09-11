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رخصة فال شرط لإقامة المزادات العقارية

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج أنَّ على ملاك العقارات الذين يرغبون في بيع عقاراتهم عن طريق المزادات، التعاقد مع المنشآت المرخص لها الحاصلة على رخصة ((فال)) لتنظيم المزادات العقارية، مع التنبيه على أنه لا يمكن لأي منشأة أن تقوم بتنظيم مزاد دون أن تكون حاصلة على الرخصة من قبل الهيئة العامة للعقار، وهذا يعني ببساطة أن المنشأة ومدير المزاد مؤهلين لهذه المهمة.
وأشار المفرج في تصريحه لـ((الوطن)) إلى أنَّ اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية هي امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسري أحكامها على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها، كما أنها تعد إحدى اللوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية لتنظيم أنشطة: المزادات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية والتي سوف تصدر تباعًا خلال الفترات المقبلة.
أهداف اللائحة
وأكد المفرج أن اللائحة تهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق كافة أطراف عمليات المزادات العقارية مما يساهم في رفع الموثوقية في السوق العقاري، حيث احتوت معظم أحكامها على قواعد العمل في الترخيص للمُنشآت العقارية التي تنظم المزادات العقارية، إضافة إلى حوكمة إقامة المزادات، وعن أهم الفروقات التي سيتغير فيها العمل في المزادات أوضح المفرج أنَّ الإفصاح عن كافة الحقوق العينية على العقار محل المزاد يُعد من أهم النقاط التي سيلاحظها السوق كأثر مباشر من اللائحة، حيث ألزمت الهيئة المُنشآت المرخصة لإقامة وتنظيم المزادات بتضمين نشرة المزاد التي يطلع عليها العموم: البيانات المساحية للعقار والموقع، ومواصفات العقار، وحالته، وتحديد ملكيته على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار، والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة بالعقار، وأية معلومات قد تؤثر في قيمة العقار.
واجبات المرخص له بإقامه المزادات:
- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل.
- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.
- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.
- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.
- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.
- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

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