رخصة فال شرط لإقامة المزادات العقارية

رخصة فال شرط لإقامة المزادات العقارية
التاريخ
9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج أنَّ على ملاك العقارات الذين يرغبون في بيع عقاراتهم عن طريق المزادات، التعاقد مع المنشآت المرخص لها الحاصلة على رخصة ((فال)) لتنظيم المزادات العقارية، مع التنبيه على أنه لا يمكن لأي منشأة أن تقوم بتنظيم مزاد دون أن تكون حاصلة على الرخصة من قبل الهيئة العامة للعقار، وهذا يعني ببساطة أن المنشأة ومدير المزاد مؤهلين لهذه المهمة.
وأشار المفرج في تصريحه لـ((الوطن)) إلى أنَّ اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية هي امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسري أحكامها على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها، كما أنها تعد إحدى اللوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية لتنظيم أنشطة: المزادات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية، إدارة المرافق، إدارة الأملاك، التسويق والإعلانات العقارية والتي سوف تصدر تباعًا خلال الفترات المقبلة.
أهداف اللائحة
وأكد المفرج أن اللائحة تهدف في المقام الأول إلى حفظ حقوق كافة أطراف عمليات المزادات العقارية مما يساهم في رفع الموثوقية في السوق العقاري، حيث احتوت معظم أحكامها على قواعد العمل في الترخيص للمُنشآت العقارية التي تنظم المزادات العقارية، إضافة إلى حوكمة إقامة المزادات، وعن أهم الفروقات التي سيتغير فيها العمل في المزادات أوضح المفرج أنَّ الإفصاح عن كافة الحقوق العينية على العقار محل المزاد يُعد من أهم النقاط التي سيلاحظها السوق كأثر مباشر من اللائحة، حيث ألزمت الهيئة المُنشآت المرخصة لإقامة وتنظيم المزادات بتضمين نشرة المزاد التي يطلع عليها العموم: البيانات المساحية للعقار والموقع، ومواصفات العقار، وحالته، وتحديد ملكيته على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك، والنزاعات القائمة بشأن العقار، والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار، والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، والخدمات المتعلقة بالعقار، وأية معلومات قد تؤثر في قيمة العقار.
واجبات المرخص له بإقامه المزادات:
- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل.
- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.
- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.
- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.
- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.
- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.
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