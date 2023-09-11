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اتفاقية بين وجهة مسار وشركة فؤاد خفاجي العقارية لتطوير وتشغيل فندق صرح العروبة بمكة

9/11/2023 2:28:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "فؤاد خفاجي العقارية"؛ لتطوير وتشغيل فندق "صرح العروبة" في الوجهة من فئة أربعة نجوم، باستثمارات تصل لـ 450 مليون ريال سعودي، جاء ذلك على هامش مشاركتها في "معرض سيتي سكيب العالمي" بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.
ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل التوقيع الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة فؤاد خفاجي العقارية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فؤاد خفاجي، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وعدد من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.
وسيشتمل فندق "صرح العروبة" على 600 غرفة وجناح ذات طراز فخم وعصري، موزعة على امتداد البرج الذي يصل طوله إلى 27 طابقًا، بالإضافة إلى مطعم ومقهى وغرف اجتماعات، وخدمات خاصة برجال الأعمال، ومصلى، ومركز لياقة بدنية؛ وذلك من أجل تلبية تطلعات النخبة من أهالي مكة المكرمة وزوارها من ضيوف الرحمن.
وعلى هامش حفل التوقيع، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة فؤاد خفاجي العقارية الأستاذ فؤاد خفاجي: " أن فندق "صرح العروبة" سيكون مكانًا فريدًا يقدم تجربة استثنائية لسكان العاصمة المقدسة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، موضحًا أنهم سيسعون من خلال اتفاقية الشراكة إلى تحقيق النجاح المشترك مع الوجهة في هذا المشروع النوعي."
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ ياسر أبو عتيق عن اعتزازه بالكشف عن فندق "صرح العروبة"، حيث تحرص الوجهة على دعم قطاعات الإيواء والضيافة المحلية ذات المواصفات العالمية. وذلك في إطار سعي وجهة "مسار" في تحقيق مهمتها الأساسية بتحسين جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة، وهو ما انعكس على نجاحها في جذب مجموعة من الشراكات الاستثمارية المؤسساتية، وزيادة حجم الاستثمارات المستقطبة للوجهة، لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".

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